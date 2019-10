Vermiste hond Limo na meer dan tien jaar terug bij gezin

Een vermiste hond is na meer dan tien jaar herenigd met haar baasjes. Dierencentrum Achterhoek laat weten dat de teckel, genaamd Limo, in zeer slechte staat op straat werd aangetroffen in Gaanderen.

'De hond verkeerde in een staat van ernstige verwaarlozing', zo laat het Dierencentrum in een bericht op Facebook weten. 'Gelukkig was ze gechipt en geregistreerd en kon er met de eigenaar contact opgenomen worden.'

Waar was Limo?

De toen drie jaar oude teckel verdween in 2008 van de een op de andere dag van het erf van het gezin. Ondanks zoekpogingen werd nooit een spoor ontdekt van de hond, tot nu.

Hoe het dier in Gaanderen is terechtgekomen en waar ze de afgelopen jaren is geweest, is onbekend. Het dierencentrum meldt dat er ten tijde van de verdwijning vaker sprake was van vermissingen.

Ontstekingen, tumoren en een slecht gebit

Limo was er bij haar vondst afgelopen weekend erg slecht aan toe. 'Haar vacht een volledige baal klitten, oren ernstig ontstoken, mama-tumoren, blaasontsteking en een zwaar verwaarloosd gebit', zo laat het Dierencentrum weten. 'En ook een uitzonderlijk opgewekt en vrolijk humeur!'

Na de nodige verzorging, kon de hond dinsdag worden herenigd met haar eigenaren. 'Haar eigenaren runnen zelf een dierenartsenpraktijk en kunnen Limo dus alle medische verzorging en ingrepen bieden die nodig zijn om haar een stevige basis voor een goede oude dag te kunnen bieden.'