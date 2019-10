'Politie zocht confrontatie met demonstranten Malieveld'

De Haagse politie heeft tijdens de demonstratie van de bouwsector op het Malieveld in Den Haag woensdag expres de confrontatie gezocht met demonstranten. Die kritiek uiten verschillende mensen op sociale media tegenover Omroep Gelderland. De politie zegt zich totaal niet in dat beeld te herkennen.

Een politiewoordvoerster zegt tegenover Omroep Gelderland dat de samenwerking met de organisatie van de demonstratie 'goed' was, maar dat er wel wat incidenten waren.

'Aan het einde van de demonstratie zijn de voertuigen weer gaan rijden vanaf de Utrechtsebaan, de stad uit. We moesten eerst wachten tot de voorste voertuigen weggehaald werden. Toen ze eenmaal op de A12 richting Utrecht gingen rijden, gingen mensen met vier trekkers naast elkaar rijden. Echt van de vangrail tot aan de vluchtstrook. Dat is gevaarlijk voor het andere verkeer.'

De tekst gaat verder onder de video.

Zie ook: Onrustig bouwersprotest ingekort, betogers zoeken confrontatie met politie

Onder een bericht op de Facebookpagina van Omroep Gelderland schrijven mensen dat de politie juist zelf die blokkade op de A12 heeft opgeworpen en daarmee de boel op scherp heeft gezet. De politiewoordvoerder heeft dus een andere lezing. Wel erkent ze dat er tegen demonstranten is opgetreden toen mensen de weg opliepen en het verkeer hinderden. Ook werd de mobiele eenheid ingezet toen er met flessen naar agenten werd gegooid.

De tekst gaat verder onder de video.

Bij Omroep Gelderland melden mensen dat de politie ook op andere manieren de confrontatie zocht, bijvoorbeeld door met een busje op demonstranten in te rijden. 'Daarvan is echt geen sprake, ik heb het althans niet gezien', zegt de woordvoerster.

Mobiele Eenheid niet zomaar ingezet

Volgens haar verliep de demonstratie goed, op een aantal incidenten na. 'De organisatie had het programma zelf eerder gestopt. Toen bleef er een groep hangen die de confrontatie zocht met de politie en niet andersom. De meeste bouwers gingen juist weg', aldus de zegsvrouw. 'Dat wij de confrontatie opgezocht zouden hebben, dat beeld herken ik echt niet. We zetten natuurlijk ook niet zomaar de mobiele eenheid in.'

Mensen die een klacht willen indienen, kunnen daarvoor altijd bij de politie terecht, zegt ze. Het protest van de bouwsector was onder meer gericht tegen het aangescherpte stikstofbeleid van de regering en tegen de PFAS-regelgeving. Dat zijn gevaarlijke stoffen waar tegenwoordig veel strenger op wordt gelet. Door beide maatregelen liggen veel bouwprojecten momenteel stil.

'Oorzaak tegendemonstratie'

Er was ook een kleine groep tegendemonstranten. 'Daardoor ging het mis', zegt Arnold Tuytel van actiecomité Grond in Verzet, dat de demonstratie organiseerde. 'Ik heb van een afstandje ook gezien hoe de politie met een busje op demonstranten inreed. Maar ja, er werd met flesjes bier naar de politie gegooid en dat moet je ook niet doen.'

Tuytel baalt ervan dat het toch een beetje uit de hand is gelopen. 'Ik wil er niet te veel over zeggen maar het is jammer dat het zo geëindigd is, ik had het liever anders gezien', zegt hij tegenover Omroep Gelderland. 'We hadden goede afspraken met de politie, maar blijkbaar waren niet alle agenten en mensen van hogerhand daarvan op de hoogte.'