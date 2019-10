Klimaattop in Chili afgelast, zeilende studenten al wekenlang onderweg

De teleurstelling is groot onder de opvarenden van zeilschip Regina Marina. Een groep jongeren, onder wie studenten uit Wageningen, was al weken onderweg naar de klimaattop in Chili, maar de regering in dat land heeft de top afgeblazen door de onlusten in het land.

'We hadden wekenlang op de oceaan geen bereik, maar toen het nieuws naar buiten kwam toevallig wel', reageert Moon Weijens (25) uit Zelhem die in Wageningen internationaal land- en watermanagement studeert. 'Het was een schok toen we het hoorden, een heftig bericht. Het bijwonen van de klimaattop was ons einddoel van de reis.'

De Regina Marina ligt aangemeerd in de haven van Praia, de hoofdstad van Kaapverdië. Weijens: 'We wachten nu op wat er gaat gebeuren. Als de klimaattop ergens anders wordt gehouden, dan gaan we daar graag per schip naar toe. Mogelijk horen we vanavond meer.'

'Reisindustrie niet duurzaam'

De driemaster met daarop enkele tientallen jongeren maar ook onderzoekers, vertrok op 2 oktober vanuit Amsterdam. Weijens en de anderen wilden in het Zuid-Amerikaanse Chili de 'niet-duurzaamheid van de reisindustrie' aankaarten, vooral op het gebied van vliegreizen.

De groep liet eerder weten: 'Veel van ons zijn al langer bezig met het klimaat en volgen daarom de klimaattoppen en -conferenties. Een paar zijn bijvoorbeeld in 2018 ook in Polen geweest.'

Vervelen aan boord zullen de gestrande jongeren zich niet. 'We hebben op het schip een eigen klimaatprogramma, dat voeren we gewoon uit. Maar we hopen onze zeilreis wel te kunnen voltooien', besluit Weijens.

Zie ook: Wageningse studenten zeilen oceaan over voor klimaattop in Chili