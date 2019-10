Blunder: reclame Decathlon in het 'verkeerde' Oosterhout

Nederland en dubbele plaatsnamen, het blijft af en toe ingewikkeld. Zo ook voor posterplakkers. In het Brabantse Oosterhout zijn reclameborden voor een nieuwe Decathlon opgehangen. De sport- en outdoorwinkel krijgt echter een vestiging in Nijmegen. Dat meldt Omroep Brabant.

De zaak opent volgende week woensdag. Reden voor het bedrijf om dit kenbaar te maken met blauwe reclameborden langs de weg. In het Brabantse Oosterhout werden die ook gespot. Toch is dat een behoorlijke ritje voor belangstellenden. Vanuit Oosterhout in Gelderland is dat logischer.

Dat viel ook Twitteraar Marco op. Hij plaatste een foto van de verwarring.

Beetje verdwaald

'Oeps, diegene die de poster heeft opgehangen was een beetje verdwaald, denk ik', reageert een medewerker van Decathlon. 'Wij gaan het doorzetten naar de persoon die hierover gaat, zodat de fout hersteld kan worden.'

Omroep Brabant raadt sportliefhebbers in het Brabantse Oosterhout aan Decathlon in Nijmegen links te laten liggen. De vestiging in Breda is veel dichterbij. Oosterhout (Brabant)-Nijmegen is bijna honderd kilometer; Oosterhout in Gelderland ligt slechts zeven kilometer bij Nijmegen vandaan.

In Gelderland zijn momenteel twee vestigingen van Decathlon, in Arnhem en Apeldoorn.

Voor wie wel naar Decathlon in Nijmegen wil: de sportwinkel opent dus 6 november de deuren.