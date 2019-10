Piloten Henk (91) en Jef (86) stijgen voor de laatste keer samen op

In een Cessna-toestel vertrok Henk woensdag samen met zijn vaste vliegpartner Jef Willemsen (86) uit Kesteren vanaf Vliegveld Teuge voor zijn allerlaatste vlucht. Nadat beide heren eind jaren 70 hun vliegbrevet haalden, gingen ze week in, week uit iedere zaterdag samen de lucht in.

Medische keuring

Een eerdere poging om samen een laatste vlucht te maken, strandde onlangs. Slecht weer gooide toen op het laatste moment roet in het eten.

Dit keer hadden de piloten meer geluk. 'We zijn naar Texel geweest, prachtig weer, een beetje wind en een beetje fris. Maar verder perfect!', lacht Henk, die al 41 jaar lid is van de Vliegclub Teuge (motorafdeling).

Dat Henk stopt met het besturen van de knuppel en voortaan alleen nog maar instapt als passagier, ligt vooral aan zijn leeftijd. 'Ik ben 91, het houdt een keer op.'

Een medische keuring, die je met een amateurbrevet jaarlijks moet doorlopen, gaf de doorslag. 'Ik heb nu een beperking op m'n brevet. Dat betekent dat je altijd een ervaren vlieger naast je moet hebben als begeleider. Dat wil ik niet meer. Dus ik stop er mee.'

Ex-KLM-piloot Gerard Riensema begeleidde de heren woensdag bij hun vlucht. Hij is een goede bekende van beide sportvliegers. 'Ik heb Henk en Jef vliegles gegeven toen ik zelf nog een knaapje van 20 was. Dat is zo'n veertig jaar geleden. Mooi dat we vandaag weer samen de lucht in konden.'

Vliegmaatjes

Ondanks dat Jef ook niet meer de jongste is, wil hij toch nog even doorgaan met vliegen. Voorlopig niet meer schouder aan schouder naast Henk. 'Een beetje een gevoel van weemoed hebben we natuurlijk wel. We hebben altijd bijzonder prettig gevlogen samen! Er is een vriendschapsband ontstaan en we zien elkaar gelukkig ook nog regelmatig bij andere clubjes waar we bij zitten.'

Bang dat hij nu achter de geraniums moet gaan zitten, is Henk niet. 'Nee, nee, dat doen we niet!'. Daarvoor is de Tielenaar te actief. 'Toevallig hebben we 's maandags ook samen de trimclub, dan hebben we gymnastiek en dan nog volleyballen. Dat proberen we te doen zonder dat we er brokken mee maken.'

Diverse bestuursleden van de Vliegclub Teuge verrasten het duo woensdag bij de landing op het vliegveld. Beide heren ontvingen een grote bos bloemen van de vereniging.