Toekomst kerk Giesbeek: 'We hebben mensen nodig die de schouders eronder zetten'

Het is aan de orde van de dag; kerken die sluiten... Vrijwel altijd en overal tot groot verdriet van de inwoners. Giesbeek is zo'n plek. En dat terwijl ze nog geen 10 jaar geleden zèlf geld in de bouw van de kerktoren hebben gestoken. Hoe kunnen ze het gebouw behouden voor het dorp? In Groenlo is maandag een congres over deze vraag, waar heel veel dorpen mee worstelen.

Elk jaar neemt het aantal kerken dat nog als kerkgebouw in gebruik is met 1,5 à 2 procent af. De voorspelling is dat in de komende tien jaar een kwart van alle kerken de deuren sluit. Overal duikt de vraag op: Hoe kunnen we het kerkgebouw voor de gemeenschap behouden? Maar een nieuwe functie geven aan een kerkgebouw is niet eenvoudig. Zelf overnemen als dorp met alle onderhoudskosten erbij? Of verkopen aan een commerciële onderneming en dan maar afwachten wat erin komt?

Bloed, zweet en tranen

In Giesbeek bijvoorbeeld hoorden de inwoners afgelopen zomer dat hun Sint Martinuskerk dicht gaat. 'Uit de krant, nota bene', zegt Jan Gores, één van de mannen die elke week het kerkhof onderhouden. 'Dat was natuurlijk een schok.'

De inwoners en ook de locatieraad van de kerk in Giesbeek willen er alles aan doen om de kerk open te houden. 'Maar we moeten wel een goede invulling vinden en er met heel veel mensen de schouders onderzetten, want met de drie man die nu in de locatieraad zitten redden we het niet', zegt Harry Wieggers van diezelfde raad. Ze staan overal voor open, behalve voor woningbouw. 'Dat willen we echt niet, we willen dat het echt een plek blijft voor de inwoners en bezoekers van Giesbeek. En die gebruiken de kerk nu veelvuldig. Er zijn koren die er oefenen en elke maand is de kerktoren geopend voor publiek. 'Die toren hebben we zelf met bloed, zweet en tranen opgebouwd, met behulp van geld van inwoners, dus die willen we niet zomaar kwijt', aldus Wieggers.

' Als ik genoeg geld had kocht ik 'm zelf'

De inwoners hebben gelukkig nog wel de tijd om een plan te maken voor de toekomst van het kerkgebouw. In januari wordt er geflyerd en wordt er hulp gevraagd van inwoners. 'We gaan er voor knokken', zegt Wieggers stellig. 'En als ik genoeg geld had kocht ik 'm zelf', voegt Gores daar nog aan toe.

Het congres maandagavond in Groenlo is een initiatief van LEADER Achterhoek, de Stichting Oude Gelderse Kerken, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

