Winterswijk doet greep uit spaarpot en verhoogt de belastingen

De ozb stijgt volgend jaar met vijf procent in Winterswijk. Ook haalt de gemeente ruim 5 miljoen euro uit de gemeentelijke spaarpot, en laat ze de schulden stevig oplopen. Dat stelt het gemeentebestuur voor in zijn begroting.

door Huibert Veth en Rik Kapitein

De huizenprijzen stijgen aankomend jaar naar verwachting met vijf procent in Winterswijk. Andere gemeenten corrigeren deze stijging van de WOZ-waarde, door een lager ozb-percentage te rekenen.

Maar Winterswijk laat het ozb-tarief op gelijke hoogte. In de praktijk stijgt daardoor de ozb wel degelijk.

Een huis dat in 2019 een waarde van 200.000 euro had, is naar verwachting in 2020 210.000 euro waard. De eigenaar van dat huis gaat door deze stijging 12 euro extra belasting betalen per jaar.

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat Winterswijk geen invloed heeft op die verwachte stijging van de WOZ-waarde. 'Wij hebben alleen invloed op het ozb-tarief, en dat laten we niet stijgen.'

'Spaarpot nog voldoende gevuld'

Ook teert Winterswijk de komende jaren structureel in op de reserves. Volgend jaar wordt met ruim 5 miljoen euro de grootste greep uit de kas gedaan. In 2021 is dat nog ruim 2 miljoen euro. Ondanks dat is de spaarpot nog voldoende gevuld om risico's op te vangen. Ook kan de gemeente nog goed aan haar financiële verplichtingen voldoen.

De schulden lopen stevig op de komende jaren. Nu is er nog een schuld van 69 miljoen euro. In 2021 is dat al ruim 86 miljoen euro.

De komende weken zal de gemeenteraad beslissen over de voorstellen.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier