Gelredag 16 november: Museum MORE, Kasteel Ruurlo

In een bosrijke omgeving met slingerende paden en idyllische plaatsjes ligt Kasteel Ruurlo. Het kasteel is een van de mooiste kastelen van de Achterhoek. Het imposante gebouw valt dan ook onder een van Nederlands rijksmonumenten. De bouwgeschiedenis van het kasteel gaat terug naar de 14e eeuw. Al die tijd is het in bezit geweest van de roemruchte familie Van Heeckeren. In de twintigste eeuw was het kasteel een tijdlang het gemeentehuis van Ruurlo. Door zijn eerbiedwaardige leeftijd, is Kasteel Ruurlo rijk aan verhalen. Er is in de 700 jaar dat Kasteel Ruurlo bestaat veel gebeurd.

Een bezoek aan een kasteel heeft altijd iets betoverends. Een bosrijke omgeving, statig entree, kleurrijke zalen en kamers, marmeren haarden en extravagante bewoners. Zo ook het kasteel in Ruurlo. Door de bijzondere mix van magische schilderijen van topkunstenaar Carel Willink, architectuur uit verschillende eeuwen, de Oranjerie in het kasteelpark en al het natuurschoon van de Achterhoek, staat Kasteel Ruurlo garant voor een bijzonder dagje uit.

Het werk van een groot kunstenaar verdient een monumentaal thuis. Vandaar dat Hans en Monique Melchers, initiatiefnemers van Museum MORE, hun Carel Willink-collectie hebben ondergebracht in Kasteel Ruurlo. Een Kasteel spreekt altijd tot de verbeelding: het is een tastbaar bewijs voor de robuustheid van de tijd. Kunstverzamelaar Hans Melchers (1938) raakte al jong in de ban van Kasteel Ruurlo waar hij als kind al kwam. In 2013 kon hij een jongensdroom verwezenlijken door dit Kasteel te verwerven en in oude glorie te herstellen. Zijn doel: een plek creëren waar zijn collectie werken van Carel Willink (1900-1983) tot haar recht komt.

Statig, raadselachtig, elegant en de wereld op een afstand, Carel Willink (1900-1983) is de koele grootmeester van het neorealisme. Vanaf zijn dertigste groeide zijn reputatie als weergaloos schilder van monumentale, architectonische decors en onheilspellende luchtlandschappen. De opstelling in Kasteel Ruurlo toont de ontwikkeling van een zoekende kunstenaar, die zich later ontplooit tot de nooit geëvenaarde schilder van een technisch perfect, elegant en raadselachtig oeuvre. De collectie in het kasteel is roulerend, maar er zijn altijd topstukken te zien van de meesterschilder.

Modeontwerpster Fong-Leng maakte in de jaren zeventig naam met extravagante creaties. Kleurrijke japonnen en mantels met dierenapplicaties, in leer en geplisseerde zijde, bont en strass. De excentrieke en kleurrijke Mathilde de Doelder, derde vrouw van realistische schilder Carel Willink, was niet alleen een goede vriendin, maar ook een van Fong-Lengs bekendste klanten.

Tijdens deze Gelredag is de toegang tot Kasteel Ruurlo van 10.00 uur tot 12.00 uur gratis. Bezoekers worden ontvangen in de trouwzaal. Daar kunnen ze een korte lezing bijwonen ter introductie op het bezoek van het kasteel en de tentoonstelling. De lezingen zijn om 10.15 uur, 11.00 uur en 11.45 uur. Daarna kunnen bezoekers zo lang in het kasteel blijven als ze willen. Natuurlijk is ook het restaurant in de orangerie geopend voor een kopje koffie of de lunch.