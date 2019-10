Raad Doetinchem bezorgd over sluiting cellencomplex

De gemeenteraad van Doetinchem is bezorgd over de sluiting van het cellencomplex in Doetinchem. Het CDA dient donderdagavond tijdens de raadsvergadering namens meerdere partijen een motie in, waarin staat dat burgemeester Mark Boumans er alles aan moet doen om deze beslissing van de Nationale Politie ongedaan te maken.

Eerder werd er al kritiek geuit op de sluiting van arrestantencellen door de PvdA-fractie en de CDA-fractie in Winterswijk en stelde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken Kamervragen over de sluiting van de arrestantencellen.



'Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling', zegt Jeroen Berends van het CDA Doetinchem. 'Het kan niet zo zijn dat de toch al schaarse agenten in het weekend en de avonden worden ingezet als taxidienst.' De gemeenteraad maakt zich ook zorgen over de beschikbaarheid van politiezorg en daarmee de veiligheid in Doetinchem.



Burgemeester Mark Boumans moet de zorgen van de gemeenteraad overbrengen aan zijn collega burgemeesters en de politietop van Oost-Nederland. Mocht de sluiting van de cellen onafwendbaar zijn, dan moet er naar een andere oplossing worden gekeken die niet ten koste gaat van de inzetbaarheid van Achterhoekse agenten vindt de raad.



De Nationale Politie wil cellencomplexen in Doetinchem, Ede en Tiel sluiten. De arrestanten moeten allemaal naar een nieuw complex in Elst worden gebracht.

