Iselinge Hogeschool heeft topopleiding volgens Keuzegids

De pabo-opleiding van Iselinge Hogeschool in Doetinchem is door de Keuzegids Hbo 2020 uitgeroepen tot ‘topopleiding’. Het is het derde jaar op rij dat de Doetinchemse school het predicaat verdiend.

De opleiding werd door de Keuzegids beoordeeld met 4,5 ster. Daarmee is de school de best beoordeelde lerarenopleiding in de provincie Gelderland. In totaal kregen zeven andere pabo-opleidingen van de Keuzegids het predicaat ‘topopleiding’. Naast Iselinge Hogeschool gaat het om het Saxion (Deventer), Viaa (Zwolle), NHL Stenden (Assen en Emmen), De Kempel (Helmond) en Fontys (Eindhoven).



In totaal werden 45 opleidingen beoordeeld. Landelijk gezien kreeg de pabo-opleiding in Helmond met vijf sterren de hoogste beoordeling van de Keuzegids. Iselinge volgt in die ranglijst op een gedeelde vierde plaats, na de lerarenopleidingen in Zwolle en Eindhoven.