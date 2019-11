Nieuwe traverse in Dieren open voor verkeer

Het verkeer in Dieren kan sinds vrijdag gebruikmaken van de nieuwe onderdoorgang in de Kanaalweg (N786). Om 9.00 uur, net na de ochtendspits, haalde aannemer BAM Infra BV de afsluitborden van de weg. De bouw van de onderdoorgang duurde in totaal veertien maanden.

Er resten nog een paar laatste werkzaamheden aan 'Traverse Dieren'. De definitieve lichtmasten bij de onderdoorgang worden eind november geplaatst. Voor het einde van dit jaar worden ook de bomen en struiken bij de Kanaalweg geplant.

Foto: Studio Rheden

Betere doorstroming

Naast de onderdoorgang wordt ook de nieuwe aansluiting van de Kattenberg vrijdag in gebruik genomen. Het bedrijventerrein aan de Rinaldostraat, de Kattenberg en de Zuider Parallelweg zijn dan allemaal via de nieuwe onderdoorgang bereikbaar. Daarmee komt een einde aan de omleidingsroutes door Dieren.

Afsluiting Doesburgsedijk

Onderdeel van Traverse Dieren is de afsluiting van de Doesburgsedijk. Door deze afsluiting komt er in de toekomst meer verkeer op de Ellecomsedijk. Hierdoor verschuift de stikstofbelasting van het Natura 2000-gebied IJsseluitwaarden naar het Natura 2000-gebied Veluwe. Provincie Gelderland moet hiervoor een vergunning verlenen, maar dat kan vanwege de huidige impasse rondom de stikstofproblematiek nog niet. Dit laatste onderdeel van Traverse Dieren wordt daarom later uitgevoerd.

Foto: Studio Rheden

Laatste grote opening

De opening van de onderdoorgang in de Kanaalweg is de laatste grote opening van Traverse Dieren. Gemeente Rheden, ProRail en provincie Gelderland startten in 2015 de herinrichting van Dieren. In totaal is hier bijna 5 jaar aan gewerkt.

In de zomer van 2017 werd als eerste de Passerelle Hoge Juffer in gebruik genomen. Halverwege juni 2019 ging de open tunnelbak in de Burgemeester de Bruinstraat (N348) open, de parkeergarage bij het station is sinds eind juni in gebruik en in september 2019 volgde het stationsgebied. Voor de hele Traverse is 2500 m3 beton gebruikt en 1930 ton asfalt gelegd.

Foto: Studio Rheden