Ransuilen bivakkeren in woonwijk: 'Ik zie nu wel minder mussen'

Elke dag kijken de wijkbewoners naar de vogels. 'Ik vind het wel heel apart dat ze hier zitten', zegt een dame. 'Ik kijk elke dag wel even of ik ze zie zitten.'

Als je het niet weet, dan merk je niet dat de ransuilen in de bomen zitten. 'Ik merkte voor het eerst dat ze er zaten, omdat ik witte ontlasting zag onder de bomen', zegt een wijkbewoner, 'mijn zoon zag vorig jaar winter ook al tien ransuilen in de Beatrixstraat zitten. Dat is twee straten verderop.'

'Ze hebben een leuke snoet'

Een meneer vindt het prachtig om de vogels elke dag te spotten. 'Ik weet wel dat ze mussen eten, want ik zie veel minder mussen nu.' Een andere wijkbewoner zegt dat ze sinds de vogels er zijn ze 'er steeds meer over weet, want je gaat er over lezen. Het is gewoon heel leuk. Ze zien er ook leuk uit. Ze hebben een leuke snoet.'

De ransuilen zijn een inheemse vogelsoort en beschermd. Landelijk zijn het er ongeveer 10.000. Maar begin jaren 80 waren dat er nog 50.000. 'Het platteland biedt minder diversiteit en dus ook minder veldmuizen', zegt Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek Nederland. 'Ransuilen zijn uitgesproken veldmuizeneters. En gewone muizen lusten ze ook. Bij schaarste eten ze ook wel mussen.'

Havik beduchte vijand

De havik is een beduchte vijand van de ransuil en ook de bosuil lust wel een ransuiltje. Tegen de algemene trend in hadden de vogels een goed voorjaar met veel veldmuizen. Albert de Jong: 'Ransuilen zoeken gezamenlijk een plek in een woonwijk op, omdat het daar warmer is dan op het platteland en ze daar beschutting vinden in bosjes. Dat noemen we een roestplek.'

De vogels trekken zich weinig aan van mensen of geluid van auto's. Bij schemering gaan ze op jacht buiten de bebouwde kom. 'Ransuilen vertrouwen op hun schutkleur tussen het bladerdak. Aan de typische gespitste oortjes is te zien dat ze alert zijn. Toch geeft De Jong het advies om niet urenlang de vogels te spotten.