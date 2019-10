VIDEO | Voor en na maagverkleining: Frans Duijts is 20 kilo kwijt

De 40-jarige Duijts liet in augustus zijn maag verkleinen. 'Ik zit veel lekkerder in mijn vel', vertelt de Tielse zanger nu. 'Mijn bloedwaarden zijn nu goed, dus daar hoef ik geen medicijnen meer voor te slikken. Mijn dagelijkse leven is gewoon veel makkelijker geworden.' Zo heeft hij zijn kledingkast opnieuw mogen inrichten: 'Als ik ga winkelen, komen ze met maten aanzetten waarvan ik denk: daar pas ik met één been in. Maar ik krijg het gewoon aan, dat zijn wel écht de mooie momentjes.'

Fans herkennen hem amper

Duijts heeft lang nagedacht over de ingreep, maar uiteindelijk besloot hij toch dat het te belangrijk was voor zijn gezondheid om het niet te doen. 'En nu ga ik gewoon lekker verder met sporten. Nog een paar kilo bufferen en de magische grens van honderd is gepasseerd.'

Verder heeft de volkszanger nog een aantal shows gepland: 'Ik merk op het podium ook dat ik veel meer lucht in mijn longen heb en ik verwacht dat dat alleen maar beter wordt.' En herkennen zijn fans hem dan nog wel na de grandioze transformatie? 'Die twijfelen nu wel eens: is hij het of is hij het niet?', grapt de artiest.

