Kulturhus Elspeet, zorgcentrum of dorpshuis? Voor deze keus staat de gemeenteraad in haar vergadering van 24 november. Het lijdt geen twijfel dat er iets moet gebeuren met het Kulturhus in Elspeet. Het heeft niet aan de verwachtingen voldaan en was niet meer rendabel.

Ruimtegebrek van de Oranjehof was de reden voor het indienen van een plan om van dit gebouw gebruik te kunnen maken. Het college was bijna akkoord maar actieve dorpsbewoners braken op het allerlaatst nog in. Zij vroegen tijd om met een alternatief plan te komen waarmee het Kulturhus alsnog zijn dorpsfunctie zou kunnen behouden. Een werkgroep bestaande uit de voorzitter van de Dorpsvereniging Maurits van Tubergen Lotgering, Kees van den Bosch, Paulien van Triest en Wichert Stoffer, kondigden actie aan en hebben veel werk verzet om een goed alternatief te kunnen aanbieden.

In de bijeenkomst van dinsdagavond werd dit alternatief gepresenteerd aan de inwoners. Het plan is eerder deze maand aangeboden aan het college. Het college stelt voor om het gebouw aan te kopen en na toetsing van beide plannen het plan van de Oranjehof te honoreren. De werkgroep is echter van mening dat het college haar besluit moet heroverwegen omdat men, gezien de korte tijd dat alles is opgezet, niet alle ins en outs heeft kunnen onderzoeken. Het alternatieve plan voldoet aan de kaders die gesteld zijn door het college en zou het Kulturhus rendabel kunnen maken.

Het is nu aan de gemeenteraad om de voorkeur van het college naast dit alternatieve plan te leggen en te bepalen of het Kulturhus een zorgcentrum wordt of toch het door de inwoners gewenste Dorpshuis.

Welkom door Kees van den Bosch

Zo wordt het rendabel