Marcouch doet beroep op lachgasverkopers: 'Ik hoop dat ze uit zichzelf stoppen'

Met het verbod op de verkoop van lachgas in de horeca, is de drug nog niet uit Arnhem verdwenen. Zo blijven producten waar lachgas in zit, zoals slagroompatronen, gewoon te koop in de winkels. 'Die realiteit zie ik ook, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de gebruikers', zegt burgemeester Ahmed Marcouch.

Arnhem besloot dinsdag als eerste gemeente over te gaan op een totaalverbod voor de verkoop van drugs. Het verbod gold al op straat in het centrum en tijdens evenementen. Nu wordt ook de verkoop in de horeca aangepakt.

'Daarbij gaat het echt om lachgas dat verkocht wordt om te inhaleren', legt Marcouch uit. 'Ik wil de uitdijende verkoop in met name de horeca aanpakken, waardoor lachgas heel gewoon en normaal lijkt. En ook heel onschuldig met al die gekleurde ballonnen. Tegelijkertijd is dit natuurlijk niet de enige oplossing.'

Luister het gesprek met Ahmed Marcouch op Radio Gelderland terug (de tekst gaat daaronder verder):

Het verbod geldt niet voor lachgas dat gebruikt wordt voor het maken van slagroom, terwijl die patronen wel populair zijn onder jongeren om te inhaleren. 'Net zoals bij heel veel andere dingen, hebben mensen zelf ook de verantwoordelijkheid om geen dingen in te nemen die schadelijk zijn voor de gezondheid', zegt de burgemeester daarover.

Oproep aan ondernemers

Het verbod is volgens Marcouch een oproep aan ondernemers om te stoppen met de verkoop van lachgas, omdat het gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid van met name jongeren. 'Het is heel onverantwoord om lachgas aan te bieden. Wij gaan ze waarschuwen. Ik hoop dat ze uit zichzelf de conclusie trekken en stoppen.'

De gemeente doet voor het verbod een beroep op de Wet Milieubeheer, die verkopers verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken. 'Dit is dus geen Arnhemse wet, maar gewoon landelijke wetgeving. Iedere gemeente kan dit toepassen', aldus Marcouch.