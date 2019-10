Kamervragen over sluiting arrestantencellen in Achterhoek

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken heeft Kamervragen gesteld over de sluiting van arrestantencellen in de Achterhoek. Ze wil van minister Ferdinand Grapperhaus van het Ministerie van Justitie en Veiligheid weten wat de gevolgen zijn van de voorgenomen sluiting en of noodhulp belangrijker is dan het wegbrengen van arrestanten.

door Melanie Lokate

Vorige week uitten de Winterswijkse PvdA-fractie en de CDA-fractie in de Achterhoek grote zorgen. De fracties maken zich zorgen over de veiligheid op het platteland. Het nieuwe cellencomplex moet in Elst. Vanuit de Achterhoek is dat een lange rit en kost dat volgens de PvdA en het CDA onevenredig veel tijd. Kuiken wil van de minister weten of hij het daar mee eens is.

Vervoersdienst

Het Kamerlid wil ook van de minister weten of er gekeken wordt naar mogelijk vervoer naar het cellencomplex in Twente. Dat is voor de Achterhoek dichterbij. Daarna heeft ze gevraagd of er een mogelijkheid is om gebruik te maken van een vervoersdienst. Dan hoeven politieagenten niet zelf het gebied uit om arrestanten naar het arrestantencomplex te brengen.

De Nationale Politie wil cellencomplexen in Doetinchem, Ede en Tiel sluiten. De arrestanten moeten allemaal naar een nieuw complex in Elst worden gebracht.

