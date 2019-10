Bouwbedrijven bezetten Malieveld, kijk live mee naar de protestactie

De actievoerders vinden het stikstofbeleid te streng. Ook zijn ze het niet eens met de nieuwe normen voor de mate waarin schadelijke stoffen in de bodem mogen zitten, de zogenoemde PFAS. De bouw en grondbedrijven zouden veel economische schade hebben en personeel dreigt op straat te komen.

Ruim duizend demonstranten op het Malieveld

Een onbekend aantal demonstranten is nog per bus en pendelbus onderweg. De demonstranten dragen oranje hesjes. Achter hen staat het Malieveld vol vrachtauto's, graafmachines, speciewagens, kiepkarren en hijskranen. Die claxonneerden luid aan het begin van het protest. Aan een van de hijskranen hangt een omgekeerde Nederlandse vlag, als symbool van protest.

Oud-minister Maxime Verhagen, tegenwoordig voorzitter van Bouwend Nederland, spreekt de betogers toe. 'We zijn het zat dat we geconfronteerd worden met iets dat onthutsend en onbestaanbaar is', zegt hij. Verhagen voegt er aan toe: 'Wij willen graag aan het werk. Kabinet, doe er wat aan, nu.'

Spandoeken zijn duidelijk: 'Nederland op slot, politiek, trek het vlot', 'PFAS hier, PFAS daar, de crisis staat klaar' en 'niet ouwehoeren, maar kiezen voor bouw en boeren.'

Pendelbus naar Malieveld

Het officiële programma op het Malieveld met toespraken is om 10.00 uur begonnen. Alle voertuigen die nog onderweg waren, moesten parkeren bij het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag. De demonstranten zijn met pendelbussen naar het Malieveld vervoerd.

A12 richting Den Haag afgesloten om bouwers

Rond 09.00 uur stond er 197 kilometer file in Nederland. De A12 naar Den Haag is dicht tussen knooppunt Prins Clausplein en het Malieveld. Dat meldt de politie. Er staan rode kruizen op de matrixborden. Het overige verkeer wordt door de politie geadviseerd om te rijden en een andere route naar Den Haag te kiezen. Op de Benoordenhoutseweg richting het Malieveld heeft de politie een groep bouwers aangesproken die langs de weg de barbecue aan hadden gestoken.

'We zijn er bijna'

De politie heeft woensdagochtend om 8.00 uur de weg naar het Malieveld afgesloten. Het einde van de A12 in de richting van het Malieveld, De Zuid-Hollandlaan, is afgesloten, zodat er geen voertuigen meer heen kunnen. 'Het Malieveld is vol, er kunnen geen bouwvoertuigen meer bij', aldus de politie.

Verslaggever Vera Eisink rijdt mee vanuit Arnhem naar het Malieveld, in een bus vol actievoerende bouwers: 'We willen onze stem laten horen. We willen duidelijk maken aan de politiek, dat ze keuzes maken die niet kunnen. Ze gooien een sector stil.', aldus bedrijvenadviseur Wilco Emons.

Het Malieveld staat woensdag al vroeg vol met bouwmateriaal en demonstranten. Veel demonstranten zijn nog onderweg naar Den Haag, wat verkeersopstoppingen op snelwegen richting het westen veroorzaakt.

De sfeer onder de demonstranten op het Malieveld is goed. Er is muziek om de demonstranten te vermaken.

Gelderse bouwers in de bus op weg naar Den Haag

Verslaggever Vera Eisink rijdt mee vanuit Arnhem naar Den Haag. De stemming zit er al goed in. 'Wij laten zeker van ons horen, ook vanuit Gelderland. Om de ernst van de zaak te laten zien, anders vallen er gaten in de economie, zeker in onze bedrijfstak. Dan komen we stil te liggen. Niet alleen onze bedrijven, het zal een kettingreactie geven', zegt voorzitter Maarten Toonen Dekkers van branchevereniging Cumela Gelderland.

Jan Hoftijzer is een van de actievoerders. Hij werkt bij het gelijknamige bedrijf uit Aalten, dat actief is in de grond-, weg- en waterbouw. 'Thuis heb ik een hobbyboerderij, dus eigenlijk word ik van twee kanten geraakt door deze absurde maatregelen die er getroffen worden.'

Hoftijzer heeft vooral kritiek op de metingen, die niet accuraat zouden zijn. 'Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen.' Het is de eerste keer dat hij demonstreert. 'Ik ben geen persoon die dat snel doet, maar de situatie is nu wel zo nijpend. We kunnen niet anders. Dit gaat fout.'

