Schoolplein in Zetten vol vaten: 'Drugscriminaliteit is geen ver-van-mijn-bedshow'

'In Oost-Nederland kunnen mensen behoorlijk naïef zijn. Ze denken dat het een ver-van-mijn-bedshow is.' Dat zegt Anton Jansen van van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland over drugscriminaliteit in de regio. Dinsdagavond was hij in Zetten voor een informatieavond over georganiseerde misdaad in het buitengebied.

De georganiseerde drugsmisdaad is al lang niet meer alleen een probleem van de Randstad. Met het dumpen van drugsafval en boeren die onder bedreiging hun stallen ter beschikking stellen voor wietteelt is het ook een probleem van Oost-Nederland.

19 miljard euro

In Nederland wordt er door criminelen naar schatting jaarlijks een omzet van 19 miljard euro gedraaid met de productie van xtc-pillen en andere synthetische drugs. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 15 procent van de boeren in benaderd wordt om criminele activiteiten te faciliteren.

De bijeenkomst in Zetten, die wordt geopend door burgemeester Patricia Hoytink, is bedoeld om bewustwording te creëren bij bewoners. In de aula van het Hendrik Pierson College (HPC) zijn zo'n tachtig inwoners aanwezig. Op de school is deze week uitgebreid aandacht geweest voor drugscriminaliteit.

'Nee' zeggen

Rector Gijs Beekhuizen van het HPC is duidelijk: 'Als je ziet wat er in de buitenwereld allemaal kan gebeuren, dan vind ik het ook onze taak dat kinderen ook in aanraking komen met alles wat deze wereld ondermijnt.' Leerlingen, ouders en docenten hebben voorlichting gehad over de gevaren van drugscriminaliteit en hoe jongeren hier in betrokken kunnen raken. 'Eigenlijk is de grootste les die leerlingen en ook ikzelf geleerd hebben: je kunt maar één keer 'nee' zeggen.'

Op het schoolplein liggen blauwe vaten. Ze horen bij de 'Ondermijningscontainer' van Bureau Drugszaken, een bedrijf dat voorlichting geeft over onder meer de gevaren van de productie van drugs. In de keet zijn een wietkwekerij en een xtc-laboratorium nagebouwd. Vol interesse luisteren de bezoekers van de informatieavond voor bewoners naar de uitleg in de Ondermijningscontainer.

Tijdens de avond wordt ook opgeroepen om informatie over criminaliteit te meldden, of bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem.