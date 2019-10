NEC'er Anthony Musaba hecht geen waarde aan zijn goals: 'Nederlaag zo onnodig'

'We hebben het weggegeven', trekt Musaba als conclusie. 'Deze nederlaag is zo onnodig. Als je kijkt hoe makkelijk we de goals vanavond tegen hebben gekregen. Echt zonde.'

'We begonnen sterk', zegt de jonge aanvaller als hij terugblikt op het duel. 'We hadden controle over de wedstrijd en hadden ook gewoon moeten winnen. Waarom dat dan niet lukt? Het ligt aan onszelf, we hadden de lijn van voor de rust door moeten trekken.'

Dachten Musaba en zijn ploeggenoten er soms te gemakkelijk over? 'We waren niet nonchalant', is het oordeel van de aanvaller. 'De focus moet nu volledig op de competitie, daarin zijn we met een goede reeks bezig. Laten we het positieve gevoel dat er was nu ook houden.'

'Ik kan het nog niet geloven'

Trainer François Gesthuizen baalde als een stekker van de nederlaag. 'Ik kan het eigenlijk nog niet geloven dat we zijn uitgeschakeld. Dit was totaal onnodig. Ik vond ons de hele wedstrijd heer en meester.'

De coach: 'Als je kijkt hoe de goals vallen... we laten ons neppen bij spelmomenten. Beetje het oude euvel. We hadden voor rust veel meer afstand moeten nemen. Er was geen vuiltje aan de lucht. Als je na de eerste helft weg zou zijn gegaan, kun je volgens mij niet geloven dat er nu 4-2 als eindstand op het scorebord staat.'