Bijna 90.000 euro voor Scouting Scherpenzeel, voortbestaan gered

Door Ellen Kamphorst

In uniform zitten ze in de raadszaal. Scouts van Scouting Scherpenzeel. Heel spannend is de vergadering niet, omdat van te voren alle fracties al hebben laten weten dat ze geld in de scouting willen steken. Toch gaat er een enorme opluchting door de raadszaal als het geld is toegezegd. 'Ik had de zakdoekjes in mijn zak zitten', geeft secretaris Marianne Krens na afloop toe. 'Anderhalf jaar ben ik hier wekelijks mee bezig geweest. Iedere maand praten met de wethouder, alle fracties zijn we meerdere keren langs geweest, we hebben plannen geschreven, voorstellen ingediend en nu is het gelukt.'

Nieuw begin

In 2017 moest de scouting het clubhuis verlaten, omdat Landgoed Scherpenzeel na 60 jaar de huur van het terrein had opgezegd waar het clubhuis op stond. De gemeente hielp de scouting voor vier jaar aan een tijdelijke locatie. In 2021 loopt die 4 jaar af en dus is er met dit geld nu ruimte om op een permanente locatie een 'duurzaam en sober' clubhuis te bouwen.

Trots

Ook Hopman Sanges is opgelucht en emotioneel. Zijn voorganger Hopman Jan van Elst overleed onlangs en Sanges is heel blij dat de scouting 'nu voor altijd door kan gaan'. Met de toezegging van dit geld is de begroting nog niet rond, maar de scouting heeft er alle vertrouwen in dat ze de komende maanden de rest van het bedrag bij elkaar krijgt. Sanges: 'We hebben ook kinderen uit andere plaatsen op de scouting, daar willen we ook graag wat geld van. Daarnaast gaan we natuurlijk acties opzetten.'