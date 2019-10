Mike Snoei: 'Te veel ontzag voor Vitesse'

De Graafschap had weinig te vertellen tegen een sterker Vitesse dat zelf ook ondermaats speelde. Mike Snoei legde de vinger op de zere vlek: 'We toonden te weinig flair en hadden teveel respect. Het was gewoon te weinig.'

Snoei koos in GelreDome voor drie centrale verdedigers en twee backs die zich in balbezit veelvuldig moesten inschakelen. Veel gaf De Graafschap niet weg in de fletse derby, maar de Achterhoekers toonden veel te weinig drang naar voren. Het spel was te slordig en het ontbrak De Graafschap ook nog eens aan samenhang en creativiteit.

Bescheiden

Vooraf zei de voormalig coach van Vitesse nog dat De Graafschap 'een brutale ploeg' heeft. 'Veel jongens waren gewoon te bescheiden', vertelde Snoei in de catacomben na de terechte 2-0 nederlaag. 'Je hoopt dat een Branco van den Boomen een verschil kan maken, dat Van Mieghem er een paar keer langs flitst. Je weet dat hij dat in zich heeft. En stiekem hoop je met Seuntjens nog iets voor elkaar te krijgen. Maar dat gebeurde niet. Ze doen dat niet expres, alleen als ik het samenvat vind ik dat we teveel ontzag toonden.'

Eredivisie niveau

'Mijn gevoel is gewoon niet lekker nu. Je krijgt tegen een ploeg als Vitesse wel de bal en na de wissels hadden we ook wel wat meer grip', vervolgde Snoei. 'Maar je moet ook vaststellen dat we geen kansen meer hebben gekregen.' Snoei zag ook lichtpunten. 'Owusu vond ik wel een super niveau halen vanavond. Zoals hij aan de rechterkant continu doorkomt als extra aanvaller. Hij is een voorbeeld van iemand die zegt ik kan de eredivisie aan. Dat zag je vandaag ook terug in zijn spel', aldus de coach uit Didam.

'Maar ik zou graag zien dat meer spelers aantonen dat ze tegen dat niveau aanzitten en weten wat er in de eredivisie wordt gevraagd', gaat Snoei door. 'Toch is dit een momentopname, want ik denk zeker dat vijf of zes spelers van De Graafschap het niveau moeiteloos aankunnen.'

Rouw dompelen

De Graafschap kan zich weer op de competitie richten, te beginnen vrijdag met een thuiswedstrijd tegen concurrent Excelsior. 'Natuurlijk gaan wij die beker ook niet winnen, maar ik had het wel leuk gevonden om wat mensen in rauw te dompelen. Omdat zoiets hoort bij sport. Er zit familie op de tribune, de supporters grijpen een vreemde avond toch weer aan om de ploeg te steunen. Maar nu is het wat roemloos en gewoon te weinig.'

