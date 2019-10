Lelieveld zoekt het bij zichzelf: 'Had ik maar geen rood moeten pakken'

Vitesse kende weinig problemen met De Graafschap dat te slordig was in balbezit, te veel respect toonde voor de tegenstander en daardoor aanvallend machteloos was. Lelieveld zag dat de beginfase belangrijk was. 'Het scheelt dat wij al binnen vijf minuten scoren. Zij wilden het compact houden met vijf man achterin, maar gaan dan toch op twee gedachten hinken als wij zo vroeg 1-0 maken.'

Lelieveld constateerde dat Vitesse controle had over het duel. De thuisploeg gaf nagenoeg niets weg en kende in het eerste kwartier een sterke fase. 'We zijn eigenlijk niet of nauwelijks in de problemen geweest. Het wordt in de tweede helft 2-0 en dan is het klaar', wist de Arnhemmer.

Beetje geluk

Vitesse heeft dit seizoen weer als doel zo ver mogelijk te komen in het bekertoernooi. De finale in De Kuip twee jaar geleden, en dan ook nog winnen, heeft de Arnhemse club enorm veel opgeleverd. Het is nog altijd de kortste weg naar Europa. 'We hebben nog niet in de groep uitgesproken dat we de beker willen winnen. Dit was een eerste stap. En natuurlijk gaan we er weer voor en willen we die beker weer hebben, maar daar heb je ook een beetje geluk voor nodig', is Lelieveld realistisch.

Toen Eli Dasa door Vitesse werd gehaald als opvolger van Karavaev, zag Lelieveld de bui waarschijnlijk al hangen. Hij had net een basisplek bemachtigd toen de Rus naar linksback verhuisde. Vervolgens kreeg de Arnhemmer een ongelukkige rode kaart. Na zijn schorsing raakte Leliveld zijn basisplaats weer kwijt. Toch is de verdediger kritisch op zichzelf. 'Ik moet naar mezelf kijken en natuurlijk was ik teleurgesteld. Als ik die rode kaart niet had gepakt, had ik een week later nog gespeeld', zegt hij.