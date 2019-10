Jurjus vond De Graafschap niet goed genoeg

'Vitesse was vandaag zeker niet goed, maar wij ook niet', vond de doelman. 'En dan zijn zij beter. Als wij heel goed waren vandaag, hadden we hier wat kunnen doen. We hebben niet echt door kunnen drukken en ook niet echt kansen gehad.'

"We hadden allerlei plannen, maar ik had de bal nog niet aangeraakt en moest hem al uit het net halen. Daarna hebben we het redelijk opgepakt, maar dan zie je wel de dodelijkheid van dit soort ploegen. We wilden het wat anders doen vandaag, met meer snelheid voorin in plaats van sterke jongens. We wilden ook niet teveel kansen weggeven. Je moet realistisch zijn en je niet groter voordoen dan je bent.'