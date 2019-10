Milde Slutskiy: 'Bazoer heeft geel, moet geen rood worden'

Riechedly Bazoer keerde na zijn verbanning direct terug in de basis bij Vitesse in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap.

Dat was een opvallende keuze van trainer Leonid Slutskiy. 'Iedereen verdient een tweede kans, want iedereen maakt fouten. Bazoer heeft een gele kaart gekregen, hopelijk wordt het geen rood.'

Over de bekerwedstrijd was de Rus tevreden. 'We speelden solide en waren dominant. Ik kan me eigenlijk niet één schot op doel van De Graafschap herinneren. We hadden wat andere spelers dan normaal in het veld staan, maar ik heb daar nooit twijfels over gehad.'

Geluk bij loting

Deze overwinning is heel belangrijk voor de toekomst, want we willen ver komen in de beker. Maar ik heb wel kritiek op het systeem hier, met de loting. Vorig seizoen hadden we drie keer achter elkaar een uitwedstrijd. Daarom hoop ik nu dat we weer thuis loten, liefst alle wedstrijden. Dat scheelt enorm veel. Alles hangt af van die loting, daar moet je echt geluk bij hebben.'