Vitesse schakelt zonder problemen De Graafschap uit in de beker

Vitesse heeft in de beker eenvoudig van De Graafschap gewonnen. Het werd 2-0 in een wedstrijd waarin De Graafschap nooit echt een vuist kon maken.

De Graafschap begon met vijf verdedigers en bij Vitesse stond de weer in genade aangenomen Riechedly Bazoer direct in de basis.

Vitesse begon scherp en al snel was het 1-0. Thomas Buitink schoot tegen de paal, maar in de rebound was het raak via Oussama Darfalou.

Jay-Roy Grot kopte even later net over. Daarna luwde het offensief en kon De Graafschap wat meer opschuiven, zonder dat het echt gevaar opleverde. Darfalou was nog dichtbij zijn tweede treffer, maar doelman Hidde Jurjus voorkwam dat.

Tweede helft

De Graafschap probeerde initiatief te nemen na rust, maar Vitesse had weer meteen een kans via Eli Dasa. Zijn schot werd geblokt. Aan de andere kant kwam Javier Vet gevaarlijk door, maar had teveel tijd nodig om af te ronden. Met het inbrengen van spits Ralf Seuntjens probeerde De Graafschap wat te forceren en keerde de ploeg terug naar de vertrouwde 4-3-3 tactiek. Maar een invaller bij Vitesse was beslissend, Nouha Dicko schoof koud in het veld de bal bekeken in de hoek.

Daarna was er weinig meer aan, al had invaller Dylan Chiazor nog wel een kans om de spanning terug te brengen. De wedstrijd ging uit als de spreekwoordelijke nachtkaars, Vitesse bekert verder.

