Plan voor woningen in winkelstraat Terborg: 'De urgentie wordt gevoeld'

Op een braakliggend terrein in de winkelstraat van Terborg moet het mogelijk worden om twee woningen te realiseren. Als de gemeenteraad van Oude IJsselstreek eind november akkoord gaat, kan het bouwplan doorgang vinden.

De winkelstraat in Terborg kampt al enige tijd met leegstand. Een jaar geleden was er nog veel verdeeldheid bij ondernemers om woningen toe te staan in de Hoofdstraat. Ook de gemeenteraad van Oude IJsselstreek zei nee tegen het plan voor woningbouw.

Ondernemers aan zet

Begin dit jaar startte daarom de pilot 'Ondernemers aan zet' voor ondernemers, Terborgs Belang en ondernemersvereniging Terborg Centraal. Doel van de pilot is te komen tot verlevendiging van de stadskern.



Een werkgroep heeft gekeken naar leegstaande panden in de winkelstraat en vraagt de gemeente nu om medewerking te verlenen aan een bouwplan op een braakliggend terrein aan de Hoofdstraat 64. 'De urgentie wordt gevoeld', zegt wethouder Peter van de Wardt. 'We willen graag winkels en panden zo lang mogelijk open houden.

Tekeningen liggen klaar

Grondeigenaar Rene Beeftink hoopt dat het plan van de grond komt. 'Er liggen al tekeningen klaar die passen bij de plannen. Wij hopen niet dat gemeenteraad opnieuw de hakken in het zand zet.' Op dit moment zijn woningen op de begane grond in de winkelstraat niet toegestaan in het bestemmingsplan.



Het college van B & W stelt daarom aan de gemeenteraad voor om een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan. Tijdens de gemeenteraadsvergadering eind november valt hierover een beslissing.