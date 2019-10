Fel verzet tegen studentencomplex Nijmegen: 'De messen zijn geslepen'

door Karel de Jong

De GGD die nu nog in het gebouw zit, verhuist naar een nieuwe plek. Volgens wethouder Vergunst is de vrijkomende locatie uitermate geschikt voor studentenhuisvesting. 'Vlakbij het ROC, vlakbij de HAN, vlakbij de universiteit en vlakbij een treinstation, dus heel goed ontsloten. Dus wat ons betreft kan het op deze locatie.'

'De messen zijn geslepen'

'Absoluut niet. De messen zijn geslepen, het verzet is groot, de buurt is er tegen', reageert Esther-Mirjam Sent namens de buurtbewoners. Er zitten al zes studentencomplexen in de buurt en Sent wijst op plannen van een projectontwikkelaar voor nog eens een studentenflat van wel 14 verdiepingen. Nog een studentencomplex in het GGD gebouw erbij, dat is in haar ogen te veel van het goede.

Dat beamen buurtbewoners die 's morgens hun kinderen naar school brengen. 'Het is nu al een gevaar voor onze kinderen' zegt een moeder die moeite moet doen om met haar kinderwagen het drukke fietspad over te steken.

Kamernood of probleem met doorstroming?

Maar volgens wethouder Vergunst is er door kamernood dringend behoefte aan nog een studentencomplex. Onzin, meent Sent: 'Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan starterswoningen. Er blijven inderdaad veel studenten op kamers wonen, maar dat is omdat ze geen alternatief hebben nadat ze klaar zijn met hun studie.'

'Volgende dag pas geïnformeerd over inspraakavond '

De buurtbewoners zien daarom liever startersappartementen in het GGD gebouw verschijnen. Maar ze voelen zich niet serieus genomen door de gemeente. Esther-Mirjam Sent: 'We zouden goed geïnformeerd worden, maar we werden een beetje afgescheept met wat ambtenaren. Ineens was er een inspraakavond waar wij pas de volgende dag over werden geïnformeerd.

Wethouder: 'dat verbaast mij'

Wethouder Vergunst begrijpt niets van die kritiek. 'Ik heb op verzoek van de bewoners enige tijd geleden een gesprek gehad met een delegatie. Wij hebben afspraken gemaakt over de verdere communicatie en die hebben wij keurig nageleefd. Dat zij nu zeggen dat ze zich overvallen voelen verbaast mij heel erg.'