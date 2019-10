Lachgas kopen? Arnhem kiest als eerste gemeente in Nederland voor totaalverbod

Arnhem kiest naar eigen zeggen als eerste gemeente in Nederland voor een totaalverbod op de verkoop van lachgas. Het verbod gold al op straat in het centrum en tijdens evenementen. Nu wordt ook de verkoop in de horeca aangepakt.

Burgemeester Marcouch: 'Ik heb grote zorgen over het gebruik van lachgas door onze Arnhemse jongeren. Jongeren waarvan het brein nog in ontwikkeling is en lachgas gaan niet samen.'

'Gevaar voor de gezondheid'

Marcouch vervolgt: 'Naast het gevaar voor de gezondheid zorgt het ook voor vervuiling en ontoelaatbare risico's voor de openbare orde en veiligheid en in het verkeer. Ik kan dit niet zomaar aankijken. Daarom moeten we de verkoop stoppen en doe ik er alles aan om het in de kiem te smoren.'

Verkoop in ballonnen

Horeca-ondernemers in Arnhem verkopen lachgas vaak in ballonnen lachgas verkopen. Daar moeten ze per direct mee stoppen. De gemeente gaat snel op pad voor controles. Ondernemers die doorgaan met de verkoop, staan sancties te wachten. Volgens de gemeente handelen zij in strijd met de wet, omdat zij de gevaren van het gebruik ervan kennen. De Wet Milieubeheer aan verplicht verkopers om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken, stelt de gemeente.

Ook wil de gemeente optreden tegen de verkoop van lachgas in patronen, bijvoorbeeld door horeca of winkels

Online verkoop

Arnhem telt zo'n acht horecazaken die lachgas verkopen. Veel gebruikers bestellen het spul, dat een korte roes of lachkick veroorzaakt. echter online. Zo kunnen veel jongeren simpel aan lachgas komen.

De gemeente laat weten toch de verkoop te willen bestrijden, in plaats van het daadwerkelijke gebruik van lachgas. Het toezicht op het verkoopverbod vraagt minder inspanning van de politie. Bovendien blijft optreden tegen overlast door gebruik van lachgas wel mogelijk, waarschuwt de gemeente.