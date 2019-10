Stikstofdebat in Staten: hier gaat het over

door Gerwin Peelen & Ruben van der Scheer

Zo spannend als het vorige week in Brabant was - waar boeren de ingang van het provinciehuis versperden - zal het niet worden. In Gelderland zijn de stikstofmaatregelen voor de landbouw immers voorlopig opgeschort.

Maar volgens Antoon Kanis van D66 is er buiten het provinciehuis veel onduidelijkheid over wat er nu precies is opgeschort. Als voorbeeld noemt hij de uitspraken van de wethouder in Zaltbommel. Die communiceerde vrijdag dat de bouw van het zwembad niet door kan gaan vanwege 'het boerenprotest'. Na een telefoontje van gedeputeerde Peter Drenth haalde wethouder Kees Zondag bakzeil. 'Ik heb staan lullen', erkende hij maandag.

Zie ook: Wethouder Zaltbommel: 'Ik heb staan lullen'

'Verwarring is groot'

Ook Carla Claassen van de SP vindt dat er beter moet worden gecommuniceerd. 'De verwarring is groot. Er moet echt nadrukkelijk naar buiten worden gebracht dat alleen de agrarische sector stilligt.'

Want voor de andere sectoren kunnen mondjesmaat weer vergunningen worden verleend, mits er geen stikstof wordt uitgestoten. Dat geldt dus niet voor de landbouw.

Johan Vollenbroek - de man die procedeerde tot de Raad van State - vindt dat de rechter duidelijk is geweest in haar uitspraak. 'Landelijk is het heel duidelijk dat er een halvering van de stikstofemissie moet zijn bij alle sectoren.' Volgens hem betekent het dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. 'Het is duidelijk dat ook boeren moeten gaan inleveren. De landbouwsector stoot ook veel uit.'

Vollenbroek vergelijkt het met het verdelen van een taart. Die hele taart is de totale stikstofuitstoot die Nederland aankan, de vraag is wie welk stuk krijgt en hoe groot dat stuk is. 'Daarnaast moeten provincies wel verder gaan in hun regelgeving dan landelijk is opgesteld, anders hangt de provincie bij de eerste de beste gang naar de rechter.'

Gedeputeerde Peter Drenth legt uit waarom hij de maatregelen opschortte (de tekst gaat verder onder de video):

'Blij met opschorten'

Voor Henk Jolink van LTO Noord is dat een heel ander verhaal. Als het aan hem ligt gaan de opgeschorte maatregelen zelfs helemaal van tafel. 'Die regels zijn de dood in de pot. Mocht dat toch door gaan, dan kan de gedeputeerde rekenen op een warm ontvangst van veel boeren hier op het plein.' Met andere woorden: dan staan de boeren gewoon weer voor het provinciehuis.

Het gaat veelal over de boeren, maar ook in de bouw liggen duizenden projecten stil. Bouwend Nederland wil dat er snel een heldere norm komt en pleit voor een noodmaatregel waardoor tijdelijk extra uitstoot geoorloofd is voor projecten die op de lange termijn zorgen voor verduurzaming.

Je merkt bij de boeren dat dit de druppel was Bennie Wijnne - SGP

Tussen de politieke partijen die woensdag in debat gaan in Provinciale Staten zit veel verschil. D66 komt met een motie om de stikstofcrisis te gebruiken om de landbouw om te vormen. 'De oplossing ligt niet in een technische oplossing, deze crisis moet worden gebruikt om een stap te maken naar kringlooplandbouw', zegt Antoon Kanis.

Ook volgens Claassen ontkomt de agrarische sector niet aan maatregelen. 'Er niet iets gebeuren. We zijn over de grens, het aantal dieren moeten worden teruggebracht. Wij zijn groot voorstander van kleinschaliger werken', vertelt Claassen. Zij wil dat er wordt nagedacht over een fonds om de boeren te helpen.

Deze mensen zijn wel blij met de stikstofmaatregelen (de tekst gaat verder onder de video):

'Niet weer over de inhoud'

Maar als het aan het CDA ligt moet er vooral duidelijkheid en rust komen. 'We moeten niet nu alweer over de inhoud gaan beginnen', zegt Daisy Vliegenthart. 'We weten nog niet eens hoe groot het probleem nou precies is. Er moet nu eerst overleg gaan plaatsvinden. We hebben een groot stikstofprobleem, alleen vind ik dat je nu echt met de sector samen maatregelen moet nemen.' Want inhoud zonder overleg met de sector, verschil tussen de provincies en verschil met het ministerie: het was een rommeltje. Gedeputeerde Peter Drenth sprak van een 'gele kaart' die is aangekomen.

SGP'er Bennie Wijnne begrijpt de boosheid van de boeren. 'Je merkt bij de protesten - ik ben ook in Den Haag geweest - dat dit de druppel was. Die mensen zien de bui al hangen. Ze hebben die fosfaatwetgeving en dat geitenbesluit ook al gehad. Zij zien de overheid niet meer als betrouwbaar. We moeten echt met de sector aan duurzame oplossingen gaan werken.'

We hebben leiderschap nodig Karin Jeurink - Pvda

Ook Forum voor Democratie wil woensdag benadrukken dat de boeren moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbaar bestuur. 'En dan moet je niet ineens de spelregels veranderen. Boeren hebben rechten opgebouwd en die lijken nu ineens weer te worden afgenomen. De boeren moeten niet tekort worden gedaan' zegt Anita van Iperen.

Ze doelt op de maatregelen om ongebruikte ruimtes in vergunningen te laten vervallen. Een boer kan bijvoorbeeld honderd koeien hebben, maar een vergunning voor 150 koeien. Die vergunning voor die 50 koeien zou de boer, als de regels door waren gegaan verliezen.

'Zware keuzes'

De boeren waren natuurlijk blij met het opschorten van de regels, maar bij de coalitiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks zorgde dat voor gefronste wenkbrauwen. Nu wil Karin Jeurink (PvdA) vooruitkijken. 'We moeten ons voorbereiden op zware keuzes, want die moeten worden gemaakt. Dat vergt leiderschap.'

Die keuzes worden woensdag nog niet gemaakt. De provincie wil de komende weken in gesprek met boeren, bouwers en industrie. Ook wordt er overlegd tussen de verschillende provincies en het ministerie. Op 1 december moet er een plan liggen.