Vitesse stelt in bekerduel drie Gelderlanders op, De Graafschap ook

door Richard van der Made

Vitesse verschijnt in het eigen GelreDome met een aantal wijzigingen in de opstelling ten opzichte van zaterdag tegen ADO Den Haag een beschamende nederlaag werd geleden. Trainer Slutskiy gunt zijn doelman Remko Pasveer rust en wil graag zijn concurrent Kostas Lamprou eens aan het werk zien in een serieuze wedstrijd.

Kans voor Hajek

Verder krijgen ook Armando Obispo, Tim Matavz en Bryan Linssen een avondje vrij. Dat maakt bij Vitesse de weg vrij voor Julian Lelieveld als rechtsback, omdat Slutskiy rechtsback Eli Dasa naar verwachting een linie doorschuift. De Tsjech Tomas Hajek krijgt een kans als centrumverdediger, omdat Obispo aan de kant wordt gehouden.

Voorin kiest Slutskiy vanavond (18.30 uur) voor Thomas Buitink die zaterdag nog mocht invallen. Nouha Dicko, die niet ongeschonden uit de strijd kwam tegen ADO, is waarschijnlijk de andere spits. Het elftal van Vitesse telt daarmee drie echte Gelderlanders. Lelieveld en Grot komen uit Arnhem en Buitink uit Nijkerk. Mogelijk speelt ook Navarone Foor, maar waarschijnlijk keert Riechedly Bazoer terug.

Geen Van de Pavert

Bij De Graafschap doen zoals het nu lijkt drie Gelderlanders mee. Trainer Mike Snoei kan niet beschikken over Achterhoeker Ted van de Pavert die een schorsing uitzit in de bekerclash tussen de twee provinciebroeders. Jordy Tutuarima speelt wel en werd geboren in Velp. Gregor Breinburg is een echte Arnhemmer en woont daar nog steeds. Doelman Hidde Jurjus is tegenwoordig ook Arnhemmer maar zijn wieg stond in Lichtenvoorde waar hij ook opgroeide.

Snoei kan niet beschikken over Mo Hamdaoui, Ralf Seuntjens begint op de bank. De verwachting is dat De Graafschap met drie spitsen zal aantreden in Arnhem. Vitesse speelt zoals gebruikelijk met hangende buitenspelers en een blok van twee controleurs op het middenveld.

Radio Gelderland zendt de wedstrijd tussen Vitesse en De Graafschap vanavond zonder onderbrekingen rechtstreeks uit. Vanaf 18.00 uur zijn er voorbeschouwingen, de wedstrijd begint om 18.00 uur.

Vermoedelijke opstellingen:

Vitesse: Lamprou, Lelieveld, Doekhi, Hajek, Clark; Dasa, Bero, Foor, Groot; Buitink en Dicko

De Graafschap: Jurjus, Owusu, Van Heertum, Van Huizen, Tutuarima; Vet, Breinburg, Van den Boomen; Van Mieghem, Thomassen en Nijland