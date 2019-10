DRU Industriepark heeft ambities te over

'Wat wij nog heel graag verder willen ontwikkelen, is dat er een hotel gaat komen op het terrein', zegt Juliëtte Hofman, directeur van DRU Industriepark. 'Zodat mensen hier naar toe kunnen komen en hier ook wat langere tijd kunnen verblijven.' Ook is de directeur van mening dat een museum positieve effecten kan hebben voor het terrein. 'Dan denken wij bijvoorbeeld aan het 'Jan Toorop Museum'. Jan Toorop was vroeger een vriend van Deurvorst, een goede huisvriend. Dus die heeft een grote verbintenis met het DRU Industriepark.' Naast het bouwen van een hotel en een museum, heeft de DRU nog meer ambities. 'We zijn aan het kijken of we op de lijst van UNESCO erfgoed terecht kunnen komen.'



Er vonden tijdens de viering van het jubileum allerlei festiviteiten plaats om te laten zien wat er te beleven is op het industrieterrein. Zo was er onder andere een bier- en foodtruckfestival en was de expositie over Leonardo Da Vinci ook open voor publiek. Dat is niet het enige concrete waar de stichting zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden. 'Een ander ding is dat we het Toeristisch Inspiratiepunt gaan openen volgend jaar', aldus Hofman. Tot slot wordt er ingezet op het benutten van de rijksmonumenten. 'We gaan kijken hoe we de rijksmonumenten beter kunnen verduurzamen. Hoe we zelf energie kunnen gaan opwekken waar we het hele terrein mee kunnen voorzien.'