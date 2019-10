Brian uit Zeeland zoekt nog steeds de juiste Anton van de Kraats uit Apeldoorn

Van den Berk kreeg een kast van vrienden uit de Achterhoek. Toen hij de kast wilde opknappen, viel er uit één van de lades een briefkaart eruit. 'Na het lezen van de briefkaart was ik gelijk gegrepen door het verhaal dat op de kaart geschreven stond,' vertelt Van den Berk. Hij besloot de nazaten van Anton van de Kraats te vinden en deed een oproepje op Facebook dat 12 duizend keer werd gedeeld.

Familie van de Kraats

'Toen kreeg ik een berichtje van ene Chantal. Haar verhaal kwam zo overeen met wat ik ondertussen over Anton heb geleerd, dus dat moest wel familie zijn', aldus Brian. 'Ik kwam erachter dat Anton tijdens de oorlog gevangen is gezet in een Jappenkamp op Java. Na de oorlog overleed hij en kreeg hij een 'eregraf' op Java.' Brian was super enthousiast dat hij de familie gevonden had, maar toen ze samen de brief nog eens aandachtig doorspitte, bleek dat de Anton van de Kraats uit de brief voor dwangarbeid in kamp Borkum heeft gezeten. 'Chantal heeft haar stamboom uitgeplozen en de Anton uit haar familie zat toen al in Java. Dus het kan niet dezelfde zijn en dus zoeken we een andere Anton van de Kraats dan die op Java,' vertelt Brian. De Zeeuw komt erachter dat de familie van de Kraats erg groot is en oorspronkelijk uit Amersfoort komt en verspreid is over Nederland en de rest van de wereld. 'Het is dus heel lastig om de juiste familie van Anton van de Kraats te vinden, maar ik hoop dat mij dit gaat lukken.'

Nieuwe informatie

De brief aan Anton is geschreven door zijn tante Marie Van Breemen- Van de Kraats uit Enschede. 'Ik weet dat ze is getrouwd met Christiaan van Breemen. Hij kwam uit Rotterdam. Ze kregen samen twee kinderen, Helena Marie (Lena) van Breemen (1936) en Christiaan Thomas (Tom) van Breemen (1938). Allebei zijn ze geboren in Enschede.' Marie schreef de brief aan haar familielid Antonius van der Kraats, die in Apeldoorn woonde en ze was benieuwd hoe het met hem ging. De oorlog was namelijk net afgelopen en ze had al eventjes niks van hem gehoord', aldus Van den Berk.

De Zeeuw hoopt dat iemand met de gouden tip komt. Ken jij een Marie van de Kraats uit Enschede of de kinderen van Bremen. Laat dit de redactie weten. Stuur een mail naar opwegnaar2020@gld.nl