Geschiedenisdocente Bemmel misschien wel de beste van het land

Chantal Kleve, geschiedenisdocente aan het Overbetuwe College in Bemmel, is misschien wel de beste geschiedenisleraar van Nederland. Ze hoort bij de laatste drie genomineerden voor de jaarlijkse verkiezing van het Rijksmuseum, de NTR en het Nationaal Archief.

'Een hele leuke eer', zo reageert Kleve op het nieuws dat ze tot de top drie is doorgedrongen. Elk jaar zoeken het Rijksmuseum in Amsterdam, de NTR en het Nationaal Archief in Den Haag de beste geschiedenisdocent van Nederland. De jury roemt nu al 'haar didactisch inzicht en oprechte belangstelling voor elke leerling'.

'Het overkomt me allemaal', zegt Kleve een beetje overweldigd. 'Twee leerlingen hadden me vorig jaar opgegeven en dat ik bij de laatste vijftien zat, vond ik al heel leuk. Maar ja, er zijn zoveel leuke docenten.'

'Geen stoffig vak'

Ze werkt sinds zes jaar, na haar afstuderen, bij de middelbare school in Bemmel en geeft daar les aan vmbo-t-klassen (theoretische leerweg). Meestal geen groep leerlingen met een automatische interesse in geschiedenis, beaamt ze.

'Maar iedereen moet stemmen en iedereen moet leren argumenteren. Dat geldt voor vwo-6 maar ook voor vmbo-t, alleen de manier waarop je het uitlegt, is anders', vertelt ze enthousiast. 'Ik probeer het dichtbij de leerlingen te brengen. Dus als we het over de Eerste Wereldoorlog hebben, stel ik de vraag: wat maakt een soldaat allemaal mee? Veel daarvan gebeurt nu nog steeds: PTSS (posttraumatische stressstoornis, red.) nu is gewoon shellshock vroeger. Dus dan nodigen we ook een soldaat uit in de klas. Het is zeker geen stoffig vak.'

Presentatie voor de jury

Op zaterdag 9 november moet ze al vroeg in het Rijksmuseum zijn. Daar krijgt ze een nog onbekende opdracht die ze in anderhalf uur moet voorbereiden. Daarna volgt een presentatie voor de jury. In de middag is er een programma met Maarten van Rossem en Dieuwertje Blok.

Kleve gaat de strijd aan met een lerares uit Amsterdam en een leraar uit Nuenen. De winnaar is een jaar lang de ambassadeur van het geschiedenisonderwijs, neemt een lesvideo op, en mag met drie klassen naar het Rijksmuseum. Nummer twee en drie mogen met hun leerlingen naar het Nationaal Archief in Den Haag.