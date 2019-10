Herdenking Dieren

Datum: 16 april 2020

Tijd: 13.30 uur

Locatie: Carolinapark, Hogestraat 9a, Dieren

Informatie:

Herdenking bij het Oorlogsmonument in het Carolinapark te Dieren. Samen met de kinderen van twee basisscholen en een school voor het voortgezet onderwijs in de wijk Dieren Zuid. Harry Leeman, 84 jaar, die als jongetje de oorlog heeft meegemaakt verhaalt over zijn ervaringen uit zijn jeugd. Tijdens de herdenking lezen leerlingen zelf gemaakte gedichten en/of verhalen. Daarnaast is ook de Burgemeester van de Gemeente Rheden aanwezig. Diverse organisaties leggen vervolgens en /of bloemstuk bij het monument.

Daarnaast is er een rondtocht met voertuigen van Keep them Rolling door Oud Dieren, voorafgegaan door een aantal pipers en drummers.