Nijkerk koopt pand Rabobank voor nieuw gemeentehuis

De plannen voor nieuwbouw lagen al klaar. Een Huis van de Stad zou Nijkerk krijgen, waar ook andere partners in konden komen. De gemeente wilde aanvankelijk een nieuw gemeentehuis bouwen op de plek van het oude en het gebied verder ontwikkelen met nieuwbouw. Maar toen kwam de leegstaande Rabobank om de hoek kijken.

Wethouder Wim Oosterwijk legt uit dat het pand goedkoper is en duidelijkheid geeft over de kosten, iets wat bij nieuwbouw nog vaak voor vraagtekens zorgt. Het oude bankgebouw kost 5 miljoen euro, de verbouwing is op ongeveer 3 miljoen euro geraamd. Oosterwijk: 'We weten wat het kost en we kunnen er sneller in.'

Glazen raadszaal

De gemeente wil het pand verder verduurzamen en er moeten een raadszaal worden aangebouwd. Oosterwijk: 'We hopen nu op een glazen raadszaal aan de voorkant van het gebouw, maar we wachten de tekeningen van de architect rustig af.'

Ambtenaren positief

Ambtenaren hebben volgens de gemeente tijdens een personeelsbijeenkomst enthousiast gereageerd, vooral omdat zij veel eerder een nieuwe plek krijgen. 'Collega's hebben behoefte aan duidelijkheid en in de Rabobank kunnen we snel terecht.'

Rabobank blijft in het pand

De Rabobank bouwde het kantoor aanvankelijk voor zo'n 300 medewerkers, maar door ontwikkelingen in het bankwezen en bij de Rabobank, werken er in de toekomst nog maar 35 mensen in Nijkerk. Zij krijgen een eigen ingang aan de zijkant van het gebouw en huren dat deel aanvankelijk voor vijf jaar. De gemeente Wijchen verhuisde in 2017 ook naar een leegstaand pand van de Rabobank.