Scholieren krijgen les over drugscriminaliteit: ‘We zijn niet voor niets narcostaat nummer één’

Middelbare scholieren van het Hendrik Pierson College in Zetten krijgen speciale ‘ondermijningscolleges’ om te voorkomen dat de jongeren verstrikt raken in de criminele onderwereld. Volgens Platform Veilig Ondernemen is dat hoognodig, omdat zelfs op de meest prestigieuze scholen leerlingen worden geronseld door drugscriminelen.

door Thomas Overdijk

Zo’n vierhonderd leerlingen van de Overbetuwse middelbare school krijgen speciale lessen over de ins en outs van de criminele wereld. Op het schoolplein staat een drugscontainer waar de leerlingen info krijgen over de productie van xtc, hennep en cocaïne. Het doel van de ondermijningscolleges: voorkomen dat scholieren op het verkeerde pad raken.

‘Als school moet je leerlingen ook voorbereiden op de maatschappij om zich heen’, vindt Gijs Beekhuizen van het Hendrik Pierson College. ‘Je kan maar één keer ‘nee’ zeggen. Als je eenmaal in de criminele wereld verstrengeld raakt, kom je daar niet zomaar uit.’ Naast de jongeren, leren ook hun ouders en docenten hoe probleemsituaties gesignaleerd kunnen worden.

Narcostaat nummer één

Er moet minder naïef worden gedacht over de criminele onderwereld, stelt Anton Jansen, manager van Platform Veilig Ondernemen (PVO). ‘Het gebeurt niet alleen in het westen of het ‘criminele zuiden’: ook in Gelderland zien we genoeg drugscriminaliteit. Nederland is niet voor niets narcostaat nummer één’, vertelt hij. Middelbare scholieren worden rechtstreeks op school benaderd door drugscriminelen en verleid met mooie praatjes. ‘Hoe goed de school ook is: we treffen het overal aan. Zelfs op de meest luxe scholen.’

Hij vertelt dat delinquenten vaak de kwetsbaren in de samenleving benaderen. Een scholier die een mooie trui of een dure iPhone wil kopen, is dan een makkelijk slachtoffer. ‘Er wordt enorm veel geld omgezet in de drugswereld, maar die rijkdom gaat gepaard met ontzettend veel geweld. Als wij met dit soort voorlichtingen ook maar twee leerlingen kunnen overhalen, is dat een grote winst’, aldus Jansen.

Landelijke primeur

De gemeente Overbetuwe organiseert de voorlichtingen samen met PVO, Weerbare Maatschappij Gelderland-Midden en het Hendrik Pierson College. Het is de eerste keer in Nederland dat er op school zo uitgebreid aandacht wordt besteed aan het onderwerp. ‘We gaan dit hele concept veel verder uitrollen. Er lopen al gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid om het landelijk aan te pakken’, laat Jansen weten.

