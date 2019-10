Overvallers krijgen politie op bezoek

Daders van straatroven, overvallen en inbraken in Nijmegen krijgen de komende tijd de politie thuis op bezoek. Veelal zijn het jongeren tussen de 15 en 23 jaar, die in het verleden al eens in de fout zijn gegaan. De politie wil ze zo laten merken dat ze nog in beeld zijn.

door Rob Haverkamp

Het bezoek aan huis van de politie bij eerder voor overvallen en inbraken veroordeelde daders, is onderdeel van een actieve strijd tegen dergelijke misdaden in Nijmegen.

Ook ondernemers die in het verleden vaker dan gemiddeld slachtoffer zijn geworden, krijgen bezoek. Denk aan supermarkten, maaltijdbezorgers, eenpersoons-afhaalrestaurants en cafetaria’s. Ze krijgen preventietips.

Burgemeester: 'Hard nodig'

Met de donkere dagen voor de deur start de gemeente samen met de politie jaarlijks een aanpak om zoveel mogelijk overvallen straatroven en inbraken te proberen te voorkomen. Ook vorig jaar werd Nijmegen in deze periode geplaagd door een reeks overvallen. Zo werden bijvoorbeeld supermarkten overvallen, zoals in Lent. Daar werden medewerkers door met messen en bijlen bewapende overvallers opgesloten in de koelcel.

'De wintermaanden vormen elk jaar weer een verhoogd risico', licht burgemeester Hubert Bruls het offensief toe. 'We doen er alles aan om misdrijven tegen te gaan. Dat is hard nodig, want de impact op de slachtoffers is en blijft groot. Elk misdrijf is er eentje te veel.'

Door data-analyse en het geven van concrete tips aan ondernemers en inwoners, moeten dit soort misdrijven zoveel mogelijk worden voorkomen. Met data-analyse brengt de gemeente de grootste risicogebieden in kaart. Ondernemers en particulieren die het slachtoffer zijn geworden van een (woning)overval, krijgen subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid om beveiligingsmaatregelen te nemen.

Proef: maaltijdbezorgers met bodycam

Er worden dit jaar ook nieuwe methoden ingezet. Vanuit het landelijk Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid loopt een proef om maaltijdbezorgers met een bodycam uit te rusten. De gemeente roept belangstellende ondernemers op om contact op te nemen.

Nieuw is ook de Boefproof campagne, waarbij via social media jongeren gestimuleerd worden hun telefoon te beschermen met de blokkeerfunctie, naast wachtwoord en TouchID. Zo wordt een telefoon onbruikbaar voor eventuele dieven.

Hoewel de woninginbraken al jaren een dalende lijn vertonen in de Waalstad, wordt er in de donkere dagen ook meer aandacht besteed aan preventie. Na een geslaagde woninginbraak verspreidt de gemeente zogeheten besmettingsbrieven in de buurt, omdat bekend is dat inbrekers vaak terugkeren naar dezelfde omgeving.

Daarnaast kan iedereen met de digitale scan Hoe veilig is mijn huis van het politiekeurmerk Veilig Wonen de veiligheid van de woning verbeteren. Deelnemers krijgen na invulling persoonlijk advies.

