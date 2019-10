Hoe ziet Apeldoorn eruit in 2030?

Iedereen moet mee kunnen doen, groen is belangrijk, zaken worden aangepakt en toerisme is welkom in Apeldoorn. Dat zijn kernbegrippen waarmee de gemeente aan de slag gaat de komende tijd. Zo moet een visie voor de lange termijn ontstaan. Ook inwoners mogen meedenken.

door Bastiaan van Blokland

Hoe zien Apeldoorners hun gemeente in 2030? Daarover mochten zij eerder al hun licht laten schijnen. Dat is hier terug te lezen. Daaruit kwam een zogenoemd koersdocument. Donderdag mogen Apeldoorners en politici daar hun mening over geven.

Fiks tekort

Ook wordt donderdag de meerjarenbegroting besproken. Apeldoorn staat er niet zo best voor. Er is een tekort van 27 miljoen en dat zou in de komende tijd kunnen oplopen tot zelfs 40 miljoen euro.

Dat is allemaal in de nabije toekomst. Toch moet de gemeente zich ook richten op ambities en plannen voor de toekomst. Dat wil de landelijke overheid namelijk.

Waarom moet dit?

De kernbegrippen zijn de leidraad bij de ontwikkeling van Apeldoorn de komende jaren. Waarom is dit allemaal zo belangrijk? Natuurlijk is het handig als gemeenten een visie hebben op de lange termijn. Maar er speelt ook iets anders.

In 2021 gaat de Omgevingswet in. Wat dat is? Eigenlijk is het een bundeling van heel veel regels en wetten, die het makkelijker moeten maken om te beslissen over de algemene ruimte om ons heen. Denk dan aan bouwen en natuurbeheer of infrastructuur.

Beslissingen maken

Zo'n wet klinkt als goed nieuws voor diegenen die beslissingen nemen. Het betekent ook dat gemeenten moeten nadenken over waar zij naartoe willen in de toekomst. Dat wordt vastgelegd in de omgevingsvisie.

Om daar te komen, buigen het bestuur van de stad en de gemeenteraad van Apeldoorn (ook inwoners mogen meedenken) zich over de koers die zij willen uitzetten.

Die koers leidt tot de visie, zodat ook Apeldoorn straks goed beslagen ten ijs hoopt te komen als de Omgevingwet intreedt. De visie moet in 2020 klaarliggen.

