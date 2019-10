Boosheid over locatiekeuze nieuwe middelbare school Vorden

Bewoners van de Almenseweg in Vorden zijn boos. De gemeente wil een nieuwe vmbo-school én een sporthal in hun achtertuin neerzetten. Ze vrezen overlast, zegt Jan ten Damme van het buurtcomité Almenseweg

door Melanie Lokate

'Wij dachten echt dat we aan het meepraten waren', vertelt Jan ten Damme uit Vorden. 'We zaten in een tandemgroep, een soort klankbordgroep, waarin we mochten meepraten over de locaties die voorlagen.'

Vier mogelijke locaties

De locaties die op papier stonden, waren de Almenseweg, de huidige schoollocatie aan Het Hoge, in de buurt van het Shell-tankstation en de EMPO-Enkweg. Ten Damme vertelt dat het ernaar uitzag dat er op de huidige locatie van de school een nieuw gebouw zou verrijzen.

'Maar hoe anders was de werkelijkheid na de zomer. Als donderslag bij heldere hemel maakte de wethouder bekend dat hij de school én een nieuwe sporthal hier, naast ons, wil bouwen. Onbegrijpelijk.'

Overlast

De buurt vreest overlast door schoolgaande jeugd en sporters. 'Nu is het zo dat de buurt waar de schoolgebouwen staan overdag overlast heeft en de buurt waar de sporthal staat vooral 's avonds en in het weekend overlast ervaart. Wij krijgen dat nu straks samen. Dus 24/7 overlast', aldus Ten Damme.

Daarnaast maakt hij zich ook zorgen over de basisschooljeugd. 'Die sporten in de sporthal en die kunnen nu rustig door het dorp lopen naar de sporthal. Dat is maximaal 500 meter. Straks moeten ze ruim een kilometer lopen en moeten ze een drukke spoorwegovergang oversteken.'

Directeur school: deze kans aangrijpen

'Toch is de nieuwbouw van de vmbo-school belangrijk om dit onderwijs aan te blijven bieden in dit deel van de Achterhoek', zegt directeur Roos Willemsen. 'Het schoolgebouw van Het Kompaan College in Vorden voldoet volgens haar niet meer aan deze tijd. 'Het zijn lange smalle gangen. Het is echt gedateerd.' Omdat de school graag onderwijs wil blijven aanbieden, is een samenwerking gezocht met de school in Zutphen.

'Dat betekent dat we ons lesprogramma kunnen uitbreiden', legt Willemsen uit. 'We hebben nu 335 leerlingen en willen we een school openhouden dan hebben we meer leerlingen nodig.' Door meer verschillende richtingen aan te bieden denkt de school 400 leerlingen te kunnen huisvesten. 'Maar dan is het wel nodig dat we nu weten hoe we verder gaan', vertelt Willemsen. 'Als we toekomstbestendig onderwijs willen, dan moeten we schakelen en moeten we weten hoe we verder gaan'.

Ouders basisschoolkinderen maken zich zorgen

De buurt staat niet alleen als het gaat om kritiek. Ook de ouders van basisschoolkinderen maken zich zorgen. Tijdens de commissievergadering begin deze maand sprak Wendy Groot Nuelend, namens medezeggenschapsraad basisschool De Hoge Voorde in. 'Wij maken ons ernstige zorgen over de voorgenomen locatie van de sporthal aan de Almenseweg op meer dan 1 kilometer loopafstand van de basisschool.'

Volgens haar is het op dit moment al een hele opgave voor leerkrachten om met een grote groep kinderen (in de leeftijd van zes tot twaalf jaar) die snel afgeleid zijn, de drukke dorpsstraat over te steken naar de sporthal aan het Jebbink.

'Wij vinden dan ook dat de sporthal op een goede bereikbare en vooral veilige afstand van de basisscholen moet blijven! De Almenseweg is echt te ver weg voor hen.'

Combinatie sporthal en school belangrijk

Toch is de verbinding van sporthal en school van belang. De locatie van de nieuwe school maakt Willemsen niet zo veel uit. 'Wij willen alleen wel echt gaan voor een combinatie tussen sporthal en school. We zien namelijk dat de leerrichting bewegen een groot aantal toekomstige leerlingen aanspreekt.' Ook wethouder Paul Hofman wil graag een combinatie: 'Het combineren van voorzieningen in één gebouw is efficiënt.'

Wel snapt hij dat de locatie aan de Almensenweg grote gevolgen voor de bewoners zal hebben. 'We realiseren ons dat de keuze voor de locatie van de school veel impact heeft op direct omwonenden. Wij blijven die betrekken in verdere stappen die we gaan nemen.'

De gemeenteraad neemt donderdag een besluit over de locatiekeuze en de investering van 14,5 miljoen euro. Als de gemeenteraad het licht op groen zet dan stapt de buurt naar de rechter.