Boeren geven uitleg aan Nunspeetse politiek

Koos Meijer van het CDA leidde de avond en vroeg beide heren om in een half uur het woord te doen. Wim Bonestroo vertelde dat na het fosfaatrecht, mest-en melkquotum de maat vol is bij de boeren. De politiek staat te ver van ons af vandaar deze uitleg, zei hij. 'Er zijn in Nederland 164 natuurgebieden aangewezen, maar in de landen om ons heen zijn dat er maar vier of vijf per land. Dit om de economie te beschermen. Vervolgens heeft de regering het RIVM gevraagd om een rapport uit te brengen over de problemen met het stikstof. Dat rapport staat nu ter discussie omdat de MKB-bedrijven er niet in mee genomen zijn.' Wat ook kwaad bloed zet bij de boeren, aldus Wim is de toestemming voor het Formule 1-circuit in Zandvoort te beginnen.

Volgens Wichert van den Berg komt 30% van de stikstof uit het buitenland, maar ook het vlees uit onder andere Brazilië en Argentinië doet geen goed aan het stikstof probleem hier. Volgens de beide heren moeten er voor de langere termijn in alle sectoren oplossingen gezocht worden en niet alleen bij de boeren.

Daarna gaf Koos Meijer de politieke partijen tijd om te reageren. Corrie Jansen van Gemeente Belang: 'Treedt naar buiten,laat zien wat al die regels doen met het boerenbedrijf.' En de SGP vroeg om een bezoek te regelen voor een provinciale afvaardiging naar verschillende boerenbedrijven.