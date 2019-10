Condoleance Ab en Geke na familiedrama in Hengelo

Vrienden, bekenden en andere belangstellenden kunnen dinsdagavond afscheid nemen van Ab en Geke. Het echtpaar werd vorige week maandag omgebracht in hun woning in Hengelo.

De condoleance is van 19.00 uur tot 20.30 uur in ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30 in Hengelo. De uitvaartondernemer laat weten alles in het werk te stellen om het afscheid te organiseren naar wens van de familie.

De afgelopen dagen stonden verenigingen in Hengelo stil bij het overlijden van Ab en Geke. Alle teams van voetbalclub Pax die thuis speelden, hielden een minuut stilte en speelden met rouwbanden. In het clubhuis ligt een condoleanceregister. In het gemeentehuis van Bronckhorst ligt ook een condoleanceregister. Fietsclub de Keiaosers heeft afgelopen zondag een herdenkingstocht gefietst.

Zoon is verdachte

De zoon van Ab en Geke is verdachte in de zaak. Hij is inmiddels overgebracht naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Het Openbaar Ministerie laat weten geen mededelingen te doen over de zaak voordat de rechtszaak start.

