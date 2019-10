Een broodje walvis? Duizend jaar geleden was het heel gewoon in Tiel

'Het was helemaal vol. Internationale handel met pelzen, etenswaren, varkens en zelfs school (zoutwatervis). Alles kwam hiernaartoe', vertelt Alexandra van Steen, directeur van het Streekmuseum Tiel, in het programma Ridders van Gelre.

Maar waarom was Tiel zo'n grote handelsstad? 'Tiel lag in het midden van het land en was een overslagpunt.' Dat komt onder meer door het knooppunt van de Linge en de Waal.

Het bewijs van de welvaart van Tiel ligt in het museum. In de middeleeuwen kon je op de markt in Tiel niet een broodje worst halen, maar een broodje walvis. Bij de haven is een walviswervelbot gevonden. 'Daar is die gevonden met een zeepok.' Volgens de museumdirecteur is dat bewijs dat er vers walvisvlees is verhandeld in Tiel.

Het bot is gebruikt als een bordje. 'Ik kan mij zo voorstellen dat je hier dan een vers broodje walvisvlees kon eten.'

