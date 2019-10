Het geheim van de tempels van Elst

René Arendsen gaat in het programma Ridders van Gelre op bezoek in de tempels en duikt in de geschiedenis ervan. 'In de eerste eeuw is er eerst een gebouwtje neergelegd, daar weten we niet zoveel van. Maar aan het eind van die eeuw is er een verbouwing geweest', vertelt Stijn Heren in de uitzending.

Hoewel het fundament alleen onder de grond te vinden is, is er nog bijzonder veel bewaard gebleven van de bouwwerken. 'Voor Nederland is de hoogte van dit muurwerk uniek. We hebben meer dan drie meter opgaand muurwerk, dat vind je nergens anders.'

Bekijk hier de hele uitzending van Ridders van Gelre.