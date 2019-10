Hoe de Betuwe compleet werd verwoest in de frontlinie van de oorlog

Nadat de landing bij Arnhem en Oosterbeek mislukte, bleven de geallieerden hangen in de buurt van Arnhem en Nijmegen. Delen van Maas en Waal werden wel bevrijd. Maar Tiel, Kesteren en Opheusden bleven nog in handen van de Duitsers. De Waal was de scheiding tussen bevrijd en bezet gebied. In het programma Ridders van Gelre neemt presentator Bas Steman een duik in de oorlogsgeschiedenis van de regio.

Het gebied werd compleet verwoest. Niet door de Duitsers, maar door de geallieerden. 'Dat werd zo erg, dat op 15 januari 1945 het sein gegeven werd dat heel Tiel leeg moest zijn', vertelt Peter Schipper. 'De Tielenaren vertrokken lopend naar Wijk bij Duurstede en uiteindelijk naar Friesland.'

Toen ze na de bevrijding terugkwamen, was er weinig meer over van Tiel. De binnenstad lag voor tachtig procent in puin.