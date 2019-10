Nieuwbouwplan Wageningen zorgt voor onrust

De Wageningse gemeenteraad lijkt kritiekloos in te stemmen met de bouw van 458 nieuwbouwwoningen in de wijk Kortenoord. Terwijl veel omwonenden juist fel tegen het plan zijn vanwege verkeer dat dan voor hun deuren langskomt. Ze voelen zich niet gehoord door raadsleden en opgelicht door projectbureau PBD.

'Ons was beloofd dat dit een doodlopende weg zou blijven', zegt Rachid Mezgouti over de straat waar hij woont. Maar nu liggen er plannen om er een doorgaande route van te maken.

Belofte BPD

Dat was volgens Mezqouti niet de afspraak. Het verkeer naar de nieuwste woningen, zou via twee andere wegen gaan. Dat staat ook op de website van projectontwikkelaar BPD: 'Via de Nijlantsingel in het noorden en de Haarweg/Marijkeweg in het zuiden rijd je vlot de wijk in en uit.'

Maar de weg naar de Haarweg is nog niet gebouwd en wat het gemeentebestuur betreft, komt die er ook niet. Het verkeer zou beter via bestaande wegen geleid kunnen worden. Wethouder Anne Janssen (PvdA) zegt dat er later alsnog een weg aangelegd zou kunnen worden als dat noodzakelijk blijkt.

Het weinige groen dat er is, wordt ons ook nog 5 of 10 jaar afgepakt Izak Mauritz

Bouwverkeer voor de deur

Aan de andere kant van de wijk voelt ook Izak Mauritz zich 'belazerd'. 'Ze verkopen aan ons woningen, zonder er bij te vertellen dat daar een bouwweg kan komen', zegt hij. Pal voor zijn huis komt nu tijdelijk een weg voor het bouwverkeer van de nieuwbouwwijk. En dat zint hem niet. 'Het weinige groen dat er is, wordt ons ook nog 5 of 10 jaar afgepakt.'

De bewoners hadden vier alternatieve bouwverkeer-routes voorgesteld, maar daar staat het college niet achter. Een van de opties vond het gemeentebestuur te duur. Het gaat om 100.000 euro.

Onjuiste cijfers?

Behalve de klachten over onjuiste informatieverstrekking, is er ook discussie over de juistheid van verkeerscijfers. De cijfers kloppen mogelijk niet omdat ze gelinkt zijn aan een verkeersmodel van de provincie waar een fout in blijkt te zitten.

Maar de fout die door de provincie gemaakt is, heeft geen significante invloed op de verkeerscijfers van deze wijk, verzekert wethouder Peter de Haan (ChristenUnie). De raad lijkt overtuigd door de wethouders. Na iets meer dan een half uur was de kwestie besproken. Het plan gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 11 november.

Omwonenden zijn het daar niet mee eens en vonden de houding van raadsleden maandagavond maar weinig kritisch. 'We hebben pakken papier met getallen aangeleverd, waar we bewijzen onderuit halen van wat de wethouder zegt', zegt Johan van't Leven. 'En daar wordt echt heel weinig naar gekeken. Ik vind het teleurstellend hoe weinig het college gecontroleerd wordt door de raadsleden.'

