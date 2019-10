'Ik zag mijn vrouw de marathon lopen en ik keek toe, wat een sukkel ben je dan'

Ze werden vooral gecheckt op hun fysieke gesteldheid. Want is iedereen wel fit genoeg om zo'n traject in te gaan? Over het algemeen gaat dat wel goed en helemaal met Dennis Licht als trainer. Die werd als atleet verschillende keren Nederlands kampioen. 'Ik ga dit jaar ook weer voor 12 uit 12. Elk persoon op zich is weer een enorme uitdaging, maar ik ga ervoor.'

Dat er uitdagingen tussen zitten, is duidelijk. Bijvoorbeeld Ellis. 'Ik heb heel veel gelopen, maar elke keer raak ik na drie maanden geblesseerd. Ik wil van een knipperlichtrelatie naar een vaste relatie met het hardlopen. Ik heb nog nooit genoten van het hardlopen. Ik kom ook altijd strompelend over de finish, maar hoop in februari toch als een jonge hinde over de eindstreep te komen.'

Niet kunnen trainen door kanker

En voor Wilfried wordt het vechten naar de finish extra speciaal, omdat er vorig jaar bij hem endeldarmkanker werd geconstateerd. Ik heb daardoor nooit kunnen trainen, dus ik ben heel blij met deze kans. Ik dacht na die diagnose ook niet meteen aan sporten hoor. Ik heb een tijdje in onzekerheid gezeten en soms wist ik echt niet waar ik het zoeken moest. Maar daarna krabbel je op en weet ik nu dat ik gezonder moet gaan leven en daar hoort het sporten gewoon bij.'

'Sukkel'

Marc Mossink heeft een minder heftige reden om te gaan lopen, maar hij neemt zijn taken nu wel serieus. Helemaal nadat hij is afgetroefd door zijn vrouw de laatste tijd.

'Vorige maand stond ik bij de marathon van Berlijn te kijken, in de regen. Mijn vrouw liep mee en toen zag ik haar voorbijkomen. Ik dacht: wat ben jij een sukkel dat je zelf niet loopt. Dus nu ben ik er klaar mee en ga ik er zelf ook vol voor.'

De komende tijd worden de 12 lopers dus getraind. De midwintermarathon in Apeldoorn is op 2 februari 2020.