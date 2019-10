Burgemeester Lochem maakt excuses voor schending geheimhouding

Burgemeester Sebastiaan van 't Erve heeft zich maandagavond aan de gemeenteraad verontschuldigd voor schending van de geheimhoudingsplicht. Het college maakte eerder gegevens over de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Almen, waarop geheimhouding rustte, openbaar.

De PvdA-fractie neemt het voorval hoog op. 'Geheimhouding raakt de kern van de verhoudingen tussen gemeenteraad en college', zegt Jos Israel.

Burgemeester: zorgvuldiger zijn

Volgens burgemeester van 't Erve heeft het veel indruk gemaakt op het college en op de organisatie. 'Dit had nooit mogen gebeuren.'

De burgemeester geeft aan dat het fout ging toen er te snel op vragen werd geantwoord. 'In de toekomst moeten we zorgvuldiger kijken. Daarnaast moeten we, ik denk 1 keer per jaar, kijken of de lijst van onderwerpen waar geheimhouding op rust, nog actueel is. Wat we in ieder geval niet meer willen is dat dit nog een keer gebeurd.'

Wat is er gebeurd?

In augustus 2017 is aan de gemeenteraad van Lochem voorgesteld om geld uit te trekken voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Almen. Twee maanden later werd er geheimhouding op de stukken gelegd. De reden: de gemeente zou het risico lopen om financieel benadeeld te kunnen worden als alle kaarten op tafel gelegd zouden worden.

Begin deze maand werd de raad op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Hierop werden raadsvragen gesteld en bij de beantwoording van die raadsvragen ging het mis.

'Het gaat om twee getallen in een rij van vijf getallen die geheim waren. Het was allemaal erg ingewikkeld over welke cijfers nou wel geheim waren en welke niet', ligt de burgemeester toe. De gemaakte fouten hebben geen grote consequenties.

Aangifte

De politieke partijen accepteren de excuses van de burgemeester. De gemeenteraad heeft maandagavond besloten om de geheimhouding van het dossier te halen.

Burgemeester van 't Erve heeft aangifte gedaan omdat het formeel gaat om een strafbaar feit. Ook heeft hij de kwestie ook gemeld bij de Commissaris van de Koning.

Onderzoek naar locatie

De gemeenteraad van Lochem moet nog een inhoudelijk debat voeren over de brandweerkazerne in Almen. De nieuwe brandweerkazerne van Almen moet op de plek van het pand Dorpsstraat 2b komen.

Samen met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de vrijwilligers van de Almense brandweer onderzoekt de gemeente of dit een geschikte locatie is voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne.