Elburg blijft zoeken naar juiste plek voor arbeidsmigranten en spoedzoekers

door Rik Kapitein

Het is een steeds terugkerend punt op de agenda van zowel de gemeenteraad als een grote groep inwoners: de huisvesting van arbeidsmigranten en 'mensen met onbegrepen gedrag'. In mei van dit jaar ontstond onrust bij bewoners van de Graaf Reinoldweg op 't Harde en de Berkenweg in Doornspijk. Op beide plekken wil de gemeente namelijk de huisvesting van arbeidsmigranten toestaan.

Bewoners van de Berkenweg zagen echter nog een extra reden tot zorg: op het voormalig vakantiepark, tegenwoordig bekend als Stuyvenzand, wil de eigenaar namelijk ook 'mensen met onbegrepen gedrag' huisvesten. 'Ik weet niet wat voor mensen dat zijn', zei Gerwin Vlijm destijds namens de bewoners tijdens de raadsvergadering. 'Maar als ik het op internet opzoek, zie ik dat Michael P. ook in die categorie valt. Ik zou hem niet naast me hebben willen wonen.'

Zie ook: Voorlopig geen arbeidsmigranten in 't Harde en Doornspijk

Tegen zichzelf beschermen

Maandagavond werd tijdens de commissievergadering duidelijker wat bedoeld wordt met 'onbegrepen gedrag'. Experts en ervaringsdeskundigen legden uit dat dit duidt op gedrag dat door de omgeving niet begrepen wordt en waar de omgeving ook niet goed mee om kan gaan. 'Het is een heel breed begrip. Veel mensen kunnen, met begeleiding, nog wel functioneren in de woonwijk', vertelde Evelien Meilink van Team VIA (Vangnet, Informatie, Advies). 'Maar een enkeling kan, om tegen zichzelf beschermd te worden, beter tijdelijk buiten de wijk worden opgevangen.'

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal gaf aan dat het om een vijftal inwoners van Elburg gaat, waar huisvesting voor gezocht wordt. 'En het is goed te beseffen dat dat gewone mensen zijn, net als u en ik.' In het plan 'Proeftuin Berkenweg', dat in januari 2019 aan de raad verscheen, wordt gesproken over acht personen die gehuisvest zouden worden op deze locatie.

De onrust zorgde er in mei voor dat het proces rondom vergunning op beide locaties 'on hold' werd gezet: het college van burgemeester en wethouders mocht verder geen nieuwe toezeggingen doen, totdat de gemeenteraad een beleid voor verschillende doelgroepen heeft opgesteld.

Berkenweg biedt genoeg plek

Dat de gemeente mee wil werken aan de huisvesting van deze doelgroep op de Berkenweg, is niet in lijn met een rapport dat Expertisecentrum Flexwonen eerder schreef. Dat deed in opdracht van de gemeente onderzoek naar mogelijke locaties om verschillende doelgroepen te huisvesten.

Over de Berkenweg is in dat rapport te lezen: 'De gemeente kan in één klap haar (regionale) bijdrage leveren door huisvesting [van arbeidsmigranten, red.] op dit park te legaliseren.' Elburg heeft in overleg met acht andere gemeenten afgesproken 90 arbeidsmigranten te huisvesten.

Op dit moment wonen er (naar schatting) zo'n 60-75 arbeidsmigranten op Stuyvenzand, en is er ruimte voor in totaal zo'n 90 arbeidsmigranten, exact het aantal dat Elburg heeft toegezegd op te vangen.

Green Village Parcs als optie

Daarnaast wordt in hetzelfde onderzoek een ander vakantiepark, Green Village Parcs, genoemd als 'uitermate geschikt voor huisvesting van zorgbehoevenden'. Op dit moment huurt zorginstelling EBC al enkele woningen op dat park, voor cliënten. Het Expertisecentrum Flexwonen raadt dan ook aan dit park daar tijdelijk voor beschikbaar te stellen. Het Expertisecentrum benoemt de mogelijkheid de woningen in te zetten als 'pauzewoningen'; woningen waar kwetsbare mensen voor maximaal 18 maanden mogen wonen.

Wim Reedijk sprak tijdens de commissievergadering namens Expertisecentrum in over deze situatie. 'Arbeidsmigranten die hier kort blijven, moeten in onze optiek niet gemixt worden met zo'n kwetsbare doelgroep. Als de arbeidsmigranten hier meerdere jaren blijven wonen, dan is die combinatie wel te maken.'

Green Village Parcs kwam maandagavond niet ter sprake. Deze vergadering was bedoeld als gespreksronde. Het college gaat aan de hand van dit gesprek verder met de uitwerking van het zogenaamde doelgroepenbeleid: de zoektocht naar huisvesting voor verschillende soorten spoedzoekers. De komende tijd zal daar dus nog vaker over gesproken worden.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier