Terugkeer bij Vitesse bijzonder voor Mike Snoei: 'Het is een hele andere club geworden'

Hij was er op de achtergrond al weken mee bezig, de bekerclash morgenavond in Arnhem tussen Vitesse en De Graafschap. Voor Mike Snoei een speciale wedstrijd. 'Daar is het voor mij allemaal begonnen.'

door Richard van der Made

Snoei is nu trainer van De Graafschap en presteert tot nu toe uitstekend in de eerste divisie. De Achterhoekers willen direct weer promoveren en liggen op bijna een derde van de competitie op koers. De trainersloopbaan van de Rotterdammer begon echter in Arnhem waar Snoei in 1997 jeugdtrainer werd bij Vitesse.

'Ik ben door toenmalig voorzitter Karel Aalbers en Leo Beenhakker naar Vitesse gehaald. Ik was afgekeurd als voetballer en we zijn toen in Gelderland gaan wonen. En tot op de dag van vandaag wonen we daar nog steeds. Daar heeft Vitesse dus een hele belangrijke rol in gespeeld', zegt Snoei die inmiddels al meer dan 20 jaar in Didam woont. 'De club heeft mij gewoon veel gebracht.'

Hij werkte in Arnhem met spelers en trainers als Nicky Hofs, Theo Janssen, Theo Bos en Edward Sturing. Grote namen uit de geschiedenis van Vitesse. Snoei werkte zich op tot hoofdtrainer en speelde met Vitesse in 2002 zelfs Europees voetbal. Werder Bremen werd uitgeschakeld, Liverpool bleek een ronde later echter te sterk. In de eredivisie waren de prestaties dat seizoen tegenvallend. In maart werd Snoei door de clubleiding op non-actief gezet.

Goed glas wijn

Nog altijd heeft de flamboyante coach zijn contacten bij Vitesse, maar er zijn er ook veel verwaterd zegt hij aan de vooravond van de bekerstrijd in de GelreDome. 'Jan Snellenburg (voormalig bestuurder en geldschieter) is één van mijn fijnste voetbalvrienden en die nodigt mij nog wel eens uit bij Vitesse. Dan drinken we samen een goed glas wijn. Maar er zijn er natuurlijk ook veel vertrokken. Vitesse is enorm veranderd en een heel andere club geworden.'

De verschillen met de jaren negentig en begin deze eeuw zijn inderdaad groot. 'De jeugdopleiding is altijd goed geweest, maar er lopen rond het eerste nu nauwelijks spelers rond uit de eigen opleiding. Mitchell van Bergen is vorig seizoen naar Heerenveen vertrokken en Buitink zit nu toch ook weer vaak op de bank. Dat vind ik wel eens jammer. Ik denk dat de mensen in de regio graag mensen zien als Pietje Velthuizen. Maar dat zijn keuzes die je maakt als club. Er is ergens ander voor gekozen en die lijn wordt doorgetrokken.'

Andere boeg

Vitesse viel in een financieel zware tijd in handen van Russische eigenaren die de club al gauw een ander gezicht gaven. Veel fans konden zich niet meer goed identificeren met de Arnhemse club. 'In mijn tijd had Vitesse geweldige talenten. Door de financiële situatie moesten die jongens doorstromen. Het was ook het verzoek dat wij kregen. We kregen te horen dat Vitesse het over een andere boeg moest gooien. Noodgedwongen want de club moest overleven. Maar de opleiding is wel de levensader van een club en daarom vind ik het jammer dat je dat nu veel minder ziet.'

Met bovengemiddelde interesse volgt Snoei uiteraard de verrichtingen van het huidige Vitesse. 'Het is gericht op resultaat en er wordt met een specifiek type trainer nu gekozen voor een bepaalde speelwijze. Een andere manier van voetballen en misschien niet de huisstijl die voor sommige clubs wel een voorwaarde kan zijn. Zoals bij De Graafschap inderdaad. Maar er zijn vele manieren om tot resultaat te komen en Vitesse is al jaren een top vijf club in de eredivisie. Dat is knap', is Snoei zeker ook positief. 'Wel baart het aantal mensen in het stadion me zorgen. Het wordt leger en leger.'

Brutale ploeg

Dinsdagavond verwacht de coach van de nummer twee in de eerste divisie, De Graafschap deelt de koppositie met SC Cambuur, een moeilijke wedstrijd. 'Natuurlijk wordt het zwaar voor ons, maar het is wel de beker. Ik denk dat we ze op een vervelend moment treffen. De teleurstelling van de nederlaag tegen ADO zal verwerkt zijn. Dat ging moeizaam en dus zal de groep zeker op scherp staan. Maar wij hebben een brutale ploeg, al zitten we met een aantal sterkhouders wel in een moeilijke fase. Ralf Seuntjens zal bijvoorbeeld ook morgen nog niet kunnen starten', meldt Snoei.

Het is overigens niet de eerste keer dat Snoei als trainer terugkeert in de GelreDome. 'Ik was op een vervelende manier net weg in 2003. De club zat in een spiraal naar beneden. Toen ben ik ze nog tegengekomen in de play-offs met Sparta. Sturing was toen de coach van Vitesse. Ja, en nu vele jaren later met De Graafschap. Dat is apart en bijzonder moet ik zeggen. Want uiteindelijk is het voor mij daar allemaal begonnen.'