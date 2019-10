Hattem wil snelheid op snelwegen omlaag, zonder dat Lelystad Airport profiteert

door Ruben van der Scheer

Dat staat in een motie die maandagavond door de coalitiepartijen van de gemeenteraad van Hattem wordt ingediend. Daarmee is er een meerderheid in de raad die het college oproept daarover in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

'A28 moet stiller'

De discussie over de snelheidsverlaging wordt ook op andere plekken op de Veluwe gevoerd. Eerder dit jaar riep de gemeente Apeldoorn op tot een verlaging van de snelheid op de snelwegen A1 en A50. Het actiecomité 'A28 moet stiller' voerde in de gemeente Oldebroek succesvol campagne. Ook sprak de gemeenteraad zich uit voor een verlaging van de snelheid op de A50 en de A28.

Volgens de indieners in Hattem zorgen de snelwegen voor overlast. Daarnaast is de doorstroming tijdens de spits slecht. De wegen rond Hattem worden dan gebruikt door sluipverkeer, maar die wegen kunnen de drukte niet aan.

Een verlaging van de snelheid zorgt voor minder geluidsoverlast en stikstofuitstoot. In Den Haag wordt ook nagedacht om op die manier de stikstofproblemen aan te pakken. Het is één van de adviezen van de commissie Remkes.

Ruimte voor woningbouw

Met het verminderen van de uitstoot kunnen andere projecten weer opgestart worden. De partijen willen niet dat het gebruikt wordt voor de opening van Lelystad Airport. Het vliegveld in de polder is één van de projecten die geraakt wordt door de stikstofdiscussie. Het vliegveld gaat gebruik maken van vliegroutes die over de gemeente komen en daar verwachten de inwoners overlast van. De coalitiepartijen zien liever dat de ruimte gebruikt wordt voor woningbouw in Hattem.